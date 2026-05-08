Familia jurnalistului chinez închis în urmă cu doi ani cere eliberarea lui, din cauza problemelor de sănătate

Jurnalistul Dong Yuyu a fost acuzat de spionaj în 2024 și condamnat la închisoare. Doi ani mai târziu, familia sa și mai mulți activiști cer eliberarea lui, motivată de problemele sale de sănătate.
Ioana Târziu
08 mai 2026, 11:08, Știri externe
Dong Yuyu, redactor al unui ziar important din China, a fost răpit în 2022, în timp ce se întâlnea la prânz cu un diplomat japonez și a fost condamnat la șapte ani de închisoare pentru spionaj în 2024, arată AP.

Membrii familiei sale, precum și mai mulți activiști, au cerut eliberarea din închisoare a jurnalistului, din cauza unor probleme de sănătate. Dong a fost internat la un spital afiliat închisorii din Tianjin, pe 27 aprilie, iar medicii de acolo i-au descoperit aritmie cardiacă și o tumoare pulmonară, despre care familia sa crede că ar fi canceroasă.

Refuzul de a fi eliberat e o „condamnare la moarte”

„Yuyu se confruntă acum, practic, cu o condamnare la moarte”, a declarat familia sa, joi, într-un comunicat, potrivit aceleiași surse. Fiul jurnalistului a pledat pentru eliberarea tatălui său, declarând că atât el cât și soția lui Dong sunt foarte triști și îngrijorați.

„Comunitatea internațională trebuie să intensifice presiunea asupra Beijingului, pentru a-i asigura eliberarea condiționată din motive medicale, precum și permisiunea de a călători în străinătate, pentru tratament și de a se reuni cu familia sa”, a declarat Aleksandra Bielakowska, activistă în cadrul Reporteri fără Frontiere, într-un comunicat.

Familia speră că situația lui Dong va fi discutată de echipa președintelui american Donald Trump, la summitul cu președintele Chinei, Xi Jinping, de săptămâna viitoare.

Dong Yuyu a scris articole în care pleda pentru democrația constituțională, reforma politică și transparența în politică, opinii care sunt controversate în China.

