Familia jurnalistului chinez închis în urmă cu doi ani cere eliberarea lui, din cauza problemelor de sănătate

Dong Yuyu, redactor al unui ziar important din China, a fost răpit în 2022, în timp ce se întâlnea la prânz cu un diplomat japonez și a fost condamnat la șapte ani de închisoare pentru spionaj în 2024, arată AP.

Membrii familiei sale, precum și mai mulți activiști, au cerut eliberarea din închisoare a jurnalistului, din cauza unor probleme de sănătate. Dong a fost internat la un spital afiliat închisorii din Tianjin, pe 27 aprilie, iar medicii de acolo i-au descoperit aritmie cardiacă și o tumoare pulmonară, despre care familia sa crede că ar fi canceroasă.

Refuzul de a fi eliberat e o „condamnare la moarte”

„Yuyu se confruntă acum, practic, cu o condamnare la moarte”, a declarat familia sa, joi, într-un comunicat, potrivit aceleiași surse. Fiul jurnalistului a pledat pentru eliberarea tatălui său, declarând că atât el cât și soția lui Dong sunt foarte triști și îngrijorați.

„Comunitatea internațională trebuie să intensifice presiunea asupra Beijingului, pentru a-i asigura eliberarea condiționată din motive medicale, precum și permisiunea de a călători în străinătate, pentru tratament și de a se reuni cu familia sa”, a declarat Aleksandra Bielakowska, activistă în cadrul Reporteri fără Frontiere, într-un comunicat.

Familia speră că situația lui Dong va fi discutată de echipa președintelui american Donald Trump, la summitul cu președintele Chinei, Xi Jinping, de săptămâna viitoare.

Dong Yuyu a scris articole în care pleda pentru democrația constituțională, reforma politică și transparența în politică, opinii care sunt controversate în China.