O delegație a parlamentului britanic va vizita China pentru prima dată în șapte ani

Vizita, care va dura cinci zile, este organizată de Centrul China-Marea Britanie, o organizație nonguvernamentală care este finanțată de ministerul britanic de Externe.

Delegația va ajunge în China, pentru prima dată în șapte ani, la mijlocul lunii mai, însă lista completă a participanților și itinerariul nu au fost făcute publice, întrucât pregătirile sunt în desfășurare, potrivit surselor Reuters.

Vizita parlamentarilor are loc după ce și premierul Keir Starmer s-a întâlnit cu președintele chinez Xi Jinping la Beijing, marcând o relansare a relațiilor bilaterale.

Raportul China-Marea Britanie s-a deteriorat în ultimii ani, pe fondul tensiunilor generate de pandemia de coronavirus, acuzațiilor de spionaj și criticilor privind drepturile omului în regiunea Xinjiang.

În contrast cu China, delegațiile parlamentului de la Londra au vizitat Taiwanul, statul democratic insular asupra căruia Beijingul își exprimă pretențiile teritoriale, de nouă ori din 2022.

Vizita parlamentarilor britanici are loc și în contextul reluării schimburilor diplomatice dintre China și Europa.

În martie, nouă europarlamentari au vizitat China pentru prima dată în ultimii opt ani, după ce Beijingul a ridicat sancțiunile împotriva unor membri ai Parlamentului European.

În paralel, tensiunile persistă în jurul planurilor Chinei de a construi o mega ambasadă la Londra, fiind un demers suspectat de spionaj.

În această săptămână, un tribunal londonez a găsit vinovați doi bărbați acuzați că au spionat pentru Hong Kong și China, vizând dizidenți pro-democrație stabiliți în Marea Britanie.