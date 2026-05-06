Șeful diplomației iraniene, prima vizită în China de la izbucnirea războiului

Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, a avut miercuri discuții cu Araghchi, a transmis agenția de stat Xinhua. Este prima vizită a diplomatului iranian în China de la izbucnirea războiului din Iran, conflict care a provocat cel mai grav șoc al aprovizionării globale cu petrol din istorie, potrivit Bloomberg.

Întâlnirea are loc cu puțin peste o săptămână înaintea summitului așteptat dintre Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping, programat pentru 14-15 mai, unde războiul din Iran este așteptat să fie unul dintre principalele subiecte de discuție.

Beijingul este unul dintre principalii susținători diplomatici și economici ai Teheranului, cumpărând aproximativ 90% din exporturile de petrol ale Iranului. Cele două țări au menținut contacte strânse pe durata războiului din Orientul Mijlociu, iar miniștrii lor de Externe au avut cel puțin trei convorbiri telefonice.

Vizita lui Araghchi are loc în contextul în care Statele Unite au intensificat presiunile economice asupra Iranului pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, rută prin care trece aproximativ 20% din fluxul global de petrol.

Xi Jinping a cerut redeschiderea strâmtorii, însă Beijingul a respins până acum solicitarea Washingtonului de a ajuta Marina SUA să deblocheze ruta maritimă. Summitul de săptămâna viitoare va fi prima ocazie pentru cei doi lideri de a discuta față în față despre războiul din Iran.