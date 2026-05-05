Prima pagină » Știri externe » Hegseth anunță că „armistițiul nu s-a încheiat” după schimburi de focuri SUA-Iran în Strâmtoarea Ormuz

Hegseth anunță că „armistițiul nu s-a încheiat” după schimburi de focuri SUA-Iran în Strâmtoarea Ormuz

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a afirmat marți, în cadrul unui briefing de presă la Pentagon, că operațiunea americană de ghidare a navelor prin Strâmtoarea Ormuz reprezintă o „soluție temporară”, în contextul în care cu o zi înainte a fost un schimb de focuri între SUA și Iran.
Hegseth anunță că „armistițiul nu s-a încheiat” după schimburi de focuri SUA-Iran în Strâmtoarea Ormuz
Diana Nunuț
05 mai 2026, 18:34, Știri externe

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a insistat marți că „armistițiul nu s-a încheiat”, chiar dacă a fost un schimb de focuri între SUA și Iran în Strâmtoarea Ormuz.

Hegseth a menționat că Proiectul Freedom, prin care Statele Unite depun eforturi pentru a ghida navele comerciale în Strâmtoarea Ormuz, este „separat și distinct de Operațiunea Epic Fury”. El a numit operațiunea o „soluție temporară” pentru SUA, spunând că „lumea are nevoie de această cale navigabilă mai mult decât noi”.

„Armistițiul nu s-a încheiat. În cele din urmă, acesta este un proiect separat și distinct, și ne așteptam să existe unele tensiuni la început, ceea ce s-a și întâmplat”, a declarat el marți, în cadrul unei conferințe de presă la Pentagon, potrivit CNN.

Acesta a continuat spunând că „Iranului nu i se poate permite să blocheze țările nevinovate și mărfurile acestora pe o cale navigabilă internațională”, scrie CBS News.

Președintele Comitetului Șefilor de Stat Major, generalul Dan Caine, a declarat marți că Iranul a atacat SUA „de mai mult de 10 ori” de la încetarea focului din 8 aprilie, însă a precizat că aceste atacuri „nu au atins pragul necesar pentru reluarea operațiunilor militare majore”, potrivit sursei citate.

Pe de altă parte, ministrul de externe al Iranului a declarat că violențele de luni au arătat că „nu există o soluție militară” la război, avertizând că SUA și partenerii săi regionali ar trebui să fie „atenți să nu fie târâți înapoi în mlaștină de către cei care le doresc răul”.

Recomandarea video

Sondaj: Criza politică va avea consecințe economice negative pe termen lung, consideră aproape 80% dintre respondenți
G4Media
Crin Antonescu: „S-a trecut de la pro-european la pro-Bolojan. Este opera unei propagande și o isterie pe alocuri”
Gandul
Fiul milionarului din Constanța, prins sub influența drogurilor la volan! Cum a încercat să-i înduplece pe judecători
Cancan
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport
Șeful armatei israeliene din Cisiordania spune că trupele sale ucid la un nivel nemaivăzut din 1967
Libertatea
Singura zodie care atrage banii ca un magnet în vara 2026. Stabilitate și noi începuturi pentru acest nativ
CSID
Un mare brand auto a depus cererea pentru marca OLTCIT. Numele istoric legat de Craiova revine în atenție
Promotor