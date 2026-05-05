Hegseth anunță că „armistițiul nu s-a încheiat” după schimburi de focuri SUA-Iran în Strâmtoarea Ormuz

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a insistat marți că „armistițiul nu s-a încheiat”, chiar dacă a fost un schimb de focuri între SUA și Iran în Strâmtoarea Ormuz.

Hegseth a menționat că Proiectul Freedom, prin care Statele Unite depun eforturi pentru a ghida navele comerciale în Strâmtoarea Ormuz, este „separat și distinct de Operațiunea Epic Fury”. El a numit operațiunea o „soluție temporară” pentru SUA, spunând că „lumea are nevoie de această cale navigabilă mai mult decât noi”.

„Armistițiul nu s-a încheiat. În cele din urmă, acesta este un proiect separat și distinct, și ne așteptam să existe unele tensiuni la început, ceea ce s-a și întâmplat”, a declarat el marți, în cadrul unei conferințe de presă la Pentagon, potrivit CNN.

Acesta a continuat spunând că „Iranului nu i se poate permite să blocheze țările nevinovate și mărfurile acestora pe o cale navigabilă internațională”, scrie CBS News.

Președintele Comitetului Șefilor de Stat Major, generalul Dan Caine, a declarat marți că Iranul a atacat SUA „de mai mult de 10 ori” de la încetarea focului din 8 aprilie, însă a precizat că aceste atacuri „nu au atins pragul necesar pentru reluarea operațiunilor militare majore”, potrivit sursei citate.

Pe de altă parte, ministrul de externe al Iranului a declarat că violențele de luni au arătat că „nu există o soluție militară” la război, avertizând că SUA și partenerii săi regionali ar trebui să fie „atenți să nu fie târâți înapoi în mlaștină de către cei care le doresc răul”.