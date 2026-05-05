Pregătiri în Moscova în ajunul paradei de Ziua Victoriei: Aeroporturile au fost închise, accesul la internet, întrerupt

Rusia a întrerupt marți accesul la internet pentru mulți utilizatori din Moscova, iar aeroporturile au fost închise. Demersul vine în ajunul paradei anuale din 9 mai, care comemorează victoria asupra Germaniei naziste.
Piața Roșie din Moscova. Sursa foto: Hepta
Diana Nunuț
05 mai 2026, 19:54, Știri externe

În acest an, Rusia a închis aeroporturile și a întrerupt accesul la serviciile de internet mobil în Moscova, cu ocazia pregătirilor pentru parada de Ziua Victoriei, pe 9 mai, zi în care Rusia comemorează victoria asupra Germaniei naziste din cel de-al Doilea Război Mondial.

Potrivit Reuters, Kremlinul a declarat că aceste restricții au fost impuse pentru a asigura securitatea, în contextul unui risc crescut de atacuri cu drone din partea Ucrainei. Totuși, cetățenii ruși au fost nevoiți să apeleze la VPN-uri și s-au confruntat cu dificultăți în navigare, comunicare și efectuare a plăților.

Spre deosebire de anii trecuți, parada din Rusia din acest an de Ziua Victoriei a fost semnificativ redusă, întrucât se va desfășura fără echipament militar greu pentru prima dată în aproape două decenii.

Totodată, la începutul acestei luni, Moscova a anunțat că un armistițiu va fi în vigoare în perioada 8-9 mai și a avertizat că va lansa un „atac masiv cu rachete” asupra centrului Kievului în cazul în care acesta ar fi încălcat.

În replică, Ucraina a respins propunerea de armistițiu ca fiind o manevră cinică menită să protejeze parada de atacurile cu drone.

Potrivit The Guardian, securitatea în Moscova a fost vizibil întărită în perioada premergătoare paradei, cu puncte de control instalate în tot orașul.

Pe lângă această securitate sporită pe străzile capitalei Rusiei, și protecția personală a lui Vladimir Putin a fost întărită, potrivit unui raport al unui serviciu de informații european citat de CNN, care menționează că liderul de la Kremlin stă mai mult timp prin buncăre și că s-a îndepărtat din ce în ce mai mult de viața civilă.

