FT: Vladimir Putin și-a întărit protecția după atacurile cu drone ale Ucrainei. Ce măsuri a luat

Rusia a intensificat protocoalele de securitate pentru președintele Vladimir Putin, pe fondul temerilor de asasinat, pe măsură ce acesta devine tot mai izolat și absorbit de războiul din Ucraina, relatează Financial Times.

În ultimele luni, Serviciul Federal de Protecție (FSO) al Rusiei, care păzește înalții oficiali, a întărit drastic securitatea în jurul președintelui. Acesta petrece mai mult timp în buncăre subterane, microgestionând războiul , și s-a detașat mai mult de afacerile civile, potrivit unor persoane apropiate serviciilor de informații europene.

Izolarea lui Putin a crescut în ultimii ani, în special de la pandemia de Covid-19. Însă, începând cu luna martie, îngrijorarea Kremlinului cu privire la o lovitură de stat sau o tentativă de asasinat, în special cu implicarea dronelor, s-a intensificat brusc, a declarat persoana apropiată serviciilor de informații europene. „

Șocul provocat de Operațiunea Spiderweb cu drone a Ucrainei este încă prezent”, a declarat pentru FT o persoană familiară cu Putin. Anul trecut, dronele ucrainene au atacat aerodromurile rusești dincolo de Cercul Polar Arctic.

Temerile legate de securitate au fost alimentate și de capturarea liderului Venezuelei, Nicolás Maduro, de către SUA în ianuarie, a declarat o a doua persoană, de asemenea familiară cu președintele.

Ca răspuns, FSO a înăsprit și mai mult măsurile stricte de securitate. Putin și-a redus vizitele, iar controalele de securitate pentru persoanele care se întâlnesc cu el în persoană au fost înăsprite și mai mult, a declarat persoana apropiată serviciilor de informații europene.

Președintele rus și familia sa au încetat să mai meargă la reședințele lor din regiunea Moscova și din nord-vestul orașului Valdai.

Putin petrece mai mult timp în buncăre, inclusiv în zona Krasnodar din sudul Rusiei, lucrând de acolo timp de câteva săptămâni, în timp ce presa de stat folosește imagini preînregistrate pentru a proiecta o stare de normalitate.

Personalului din cercul apropiat al președintelui, inclusiv bucătarilor, fotografilor și gărzilor de corp, i s-a interzis să folosească transportul public și telefoanele mobile sau dispozitivele conectate la internet în preajma sa. În locuințele acestora au fost instalate sisteme de supraveghere.

Persoanele din Rusia care îl cunosc pe Putin au spus că recentele întreruperi ale internetului la Moscova sunt, cel puțin parțial, legate de securitatea președintelui și de protecția anti-drone.

Agenții FSO efectuează verificări la scară largă cu ajutorul unităților canine și sunt staționați de-a lungul malurilor râului Moscova, pregătiți să reacționeze în caz de atacuri cu drone, potrivit serviciilor de informații europene.

Preocupările legate de securitate nu se limitează la Putin, spune Financial Times.

Potrivit persoanei apropiate serviciilor de informații europene, reprezentanții serviciilor de securitate, la o întâlnire cu președintele la sfârșitul anului trecut, s-au învinovățit reciproc pentru eșecul de a proteja personalul militar de rang înalt al Rusiei, inclusiv pentru uciderea lui Fanil Sarvarov , un general-locotenent – cel mai recent dintr-o serie de atacuri legate de Ucraina.

Alexander Bortnikov, șeful FSB, serviciul federal de securitate, a dat vina pe ministerul apărării, care, spre deosebire de alte agenții, nu are o unitate dedicată protejării înalților oficiali.

Viktor Zolotov, șeful Gărzii Naționale și fosta gardă de corp a lui Putin, a negat responsabilitatea, invocând resurse limitate.

În cele din urmă, președintele a cerut calm și a însărcinat FSO cu asigurarea securității a 10 generali superiori, inclusiv trei adjuncți, lui Valeri Gherasimov, șeful statului major general, care până atunci fusese singurul ofițer aflat sub o astfel de protecție.

Înăsprirea măsurilor de securitate a coincis cu momentul în care Putin, care în mod tradițional a fost mai absorbit de geopolitică, a renunțat la politicile interne pentru a se concentra pe război, au declarat două persoane care au vorbit cu el.

Președintele se întâlnește zilnic cu oficialii militari, concentrându-se pe detalii operaționale, cum ar fi numele micilor așezări ucrainene care își schimbă proprietarii. În schimb, oficialilor care nu au legătură cu războiul li se acordă de obicei o audiență doar o dată la câteva săptămâni sau luni. „Putin își petrece 70% din timp conducând războiul, iar celelalte 30% întâlnindu-se cu [cineva precum] președintele Indoneziei sau ocupându-se de economie”, a spus o persoană, adăugând că singura modalitate de a obține mai mult acces este prin „a face mai mult război”.

Andrei Kolesnikov, un analist politic stabilit la Moscova, a declarat: „Putin este ca noua sculptură Banksy din Londra [un bărbat care poartă un steag care îi acoperă fața], nu vrea să vadă sau să audă. Ascultă doar serviciile de securitate, care acum controlează toate sferele vieții, și speră că oamenii se vor adapta la aceasta ca la noua normalitate.”

Izolarea președintelui a alimentat frustrarea în rândul rușilor, care se satură de război și se confruntă cu probleme interne tot mai mari. Potrivit sondajelor susținute de stat, precum și a celor independenți, ratele de aprobare ale lui Putin au scăzut la cel mai scăzut nivel din toamna anului 2022, când acesta a anunțat o mobilizare parțială, determinând sute de mii de tineri să fugă din țară.