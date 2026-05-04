Prima pagină » Știri externe » Șefa diplomației UE, după anunțul SUA privind retragerea soldaților din Germania: Trebuie să consolidăm pilonul european din cadrul NATO

Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a reacționat luni la anunțul SUA privind retragerea a aproximativ 5.000 de soldați americani din Germania. Aceasta a subliniat că decizia Washingtonului i-a luat prin surprindere pe liderii europeni și că acest lucru arată că este necesară consolidarea pilonului european din cadrul NATO.
Kaja Kallas. Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Diana Nunuț
04 mai 2026, 16:01, Știri externe

Kaja Kallas, șefa diplomației UE, a afirmat luni, în marja Summitului Comunității Politice Europene de la Erevan, că anunțul SUA de a retrage mii de soldați din Germania i-a luat prin surprindere pe liderii europeni.

Potrivit POLITICO, ea a subliniat că deși se vorbește de mai mult timp despre o reducere a numărului de soldați americani staționați în Europa, anunțul făcut de americani arată că este necesară consolidarea pilonului european din cadrul NATO.

„Se vorbește de mult timp despre retragerea trupelor americane din Europa. Dar, desigur, momentul în care a fost făcut acest anunț vine ca o surpriză. Cred că acest lucru arată că trebuie să consolidăm cu adevărat pilonul european din cadrul NATO și că trebuie să facem cu adevărat mai mult. Trupele americane nu se află în Europa doar pentru a proteja interesele europene, ci și interesele americane”, a spus Kallas, notează sursa citată.

De la ce a pornit totul

Decizia luată de administrația americană a venit pe fondul tensiunilor dintre președintele american Trump și cancelarul german Friedrich Merz, în special după ce Merz a declarat săptămâna trecută că Washingtonul era „umilit” de Teheran în cadrul negocierilor de pace privind încheierea războiului în Orientul Mijlociu.

Concret, Pentagonul intenționează să retragă aproximativ 5.000 de soldați din Germania în următoarele 6-12 luni. Sâmbătă, în cadrul unei declarații de presă care a avut loc în Florida, Trump a confirmat acest plan, însă a avertizat că prezența trupelor în Germania va fi redusă „cu mult mai mult decât 5.000 de soldați”.

