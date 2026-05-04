Iranul execută trei bărbați implicați în protestele din iarnă. Doi dintre aceștia sunt presupuși agenți Mossad

Luni, autoritățile de la Teheran au executat trei bărbați, condamnați pentru implicarea în protestele antiguvernamentale din decembrie și ianuarie. Doi dintre aceștia ar fi agenți ai serviciilor de spionaj israeliene Mossad, care ar fi participat la inflamarea violențelor, susțin autoritățile.
Sursă foto: Hepta via Mediafax Foto. Proteste Iran, 8 ianuarie. Fotografie cu caracter Ilustrativ
Daiana Rob
04 mai 2026, 15:38, Știri externe

„Mehdi Rassouli și Mohammad Reza Miri, agenți ai Mossadului implicați în revoltele din ianuarie din Mashhad (nord-est), responsabili de violențele pe scară largă și de moartea unui membru al forțelor de securitate, au fost spânzurați”, potrivit site-ului sistemului judiciar din Iran, Mizan online.

Cei doi tineri, cu vârste de 25 și 21 de ani, ar fi participat la instigări în cartierul Tabarsi al orașului Mashad.

Potrivit agenției de știri Fars, condusă de Gărzile Revoluționare Islamice, Rassouli ar fi participat la proteste purtând o sabie artizanală. Atât el, cât și cel de-al doilea tânăr au aruncat cocktail-uri Molotov. Justiția a citat mărturisirile ca dovezi, notează Euronews Farsi. 

Rassouli ar fi acceptat acuzațiile după ce a fost torturat

O sursă familiarizată cu cazul lui Rassouli a declarat pentru Agenția de știri a activiștilor iranieni  pentru drepturile omului, „HRANA”, că acesta le-a spus rudelor sale că a acceptat acuzațiile doar după ce a fost bătut și torturat.

Potrivit HRANA, agențiile de securitate de la Teheran au făcut presiuni asupra familiei sale de a păstra tăcerea, promițându-le că pedeapsa tânărului ar putea fi redusă dacă nu ar face public cazul.

Rassouli, tânărul de 25 de ani și-a sunat părinții duminică, pentru a le transmite că va fi transferat la carceră.

În ceea ce-l privește pe cel de-al treilea bărbat, numit Ebrahim Dolatabadi, site-ul judiciar de la Teheran susține că el ar fi fost unul dintre „principalii instigatori ai revoltelor din Mashhad”, în cadrul cărora au murit mai mulți membri ai forțelor de securitate de la Teheran. Și el a fost condamnat la moarte prin spânzurare și a fost executat.

„Nu s-au prezentat suficiente dovezi”

Cu toate acestea, organizația pentru drepturile omului, numită „Hengaw”, a precizat că Dolatabadi în ciuda „faptul că nu s-au prezentat dovezi împotriva sa și că procesul său judiciar a fost lipsit de transparență.”

Reamintim că la protestele antiguvernamentale din Iran, desfășurate în iarnă au murit mii de cetățeni. Potrivit unor documente citate de Iran International, o publicație independentă din Iran, mai mult de 36.500 de iranieni din peste 400 de orașe au fost uciși de armata iraniană în reprimarea protestelor din 8 și 9 ianuarie 2026. Protestele au fost reprimate violent la ordinul fostului ayatollah, Ali Khamenei.

