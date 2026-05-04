Războiul din Iran ar putea schimba raportul de forțe în negocierile SUA–China, înaintea întâlnirii Trump–Xi

Întâlnirea dintre cei doi lideri este programată pentru 14 -15 mai și este văzută ca un moment cheie pentru redefinirea relațiilor dintre cele mai mari două economii ale lumii. Surse citate de CNN afirmă că, deși China consideră că poziția de negociere a SUA a fost slăbită de conflictul cu Iranul, oficialii de la Beijing rămân prudenți în evaluări. Războiul a complicat planurile inițiale ale summitului, care trebuia să se concentreze pe acorduri economice și comerciale. În plus, incertitudinile legate de securitatea Strâmtorii Ormuz, prin care China importă o parte semnificativă din resursele energetice, adaugă presiune asupra negocierilor.

SUA, afectate de un conflict fără rezultat clar

Potrivit unor analiști chinezi, conflictul din Iran nu a oferit Washingtonului avantajul strategic anticipat, ceea ce ar putea reduce capacitatea de negociere a administrației Trump. „Dacă SUA ar fi obținut un avantaj clar, Trump ar fi avut o poziție mult mai puternică. Dar acum este evident că situația este mult mai complicată”, susțin surse apropiate mediului diplomatic chinez. Beijingul ar putea încerca să valorifice contextul actual pentru a obține concesii din partea SUA, inclusiv în domenii precum restricțiile tehnologice, sancțiunile sau poziția Washingtonului față de Taiwan. În același timp, China își folosește poziția economică și rolul în lanțurile globale de aprovizionare, inclusiv în sectorul materiilor prime critice, pentru a-și consolida influența.

Risc de escaladare și impact global

Situația rămâne volatilă, iar lipsa unui acord stabil între SUA și Iran menține riscurile ridicate pentru economia globală. În paralel, China încearcă să se poziționeze ca un actor stabil pe scena internațională, promovând apeluri la dialog și cooperare, în contrast cu implicarea militară a SUA. Întâlnirea dintre Trump și Xi Jinping este considerată crucială pentru viitorul relațiilor dintre cele două puteri, într-un context marcat de rivalitate economică, tehnologică și geopolitică. Chiar dacă unele voci susțin că războiul din Iran ar putea avantaja China, alți experți consideră că echilibrul de putere rămâne relativ stabil, iar rezultatul negocierilor va depinde de capacitatea ambelor părți de a ajunge la compromisuri.