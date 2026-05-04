Trei angajați ai ambasadei Federației Ruse din Austria au fost expulzați, fiind acuzați de spionaj

Ministrul de externe, Beate Meinl-Reisinger, a catalogat situația drept o „problemă de securitate” și a anunțat o schimbare de paradigmă în relația cu diplomații ruși, potrivit AFP.

Măsurile vin după ce informații apărute în presa vieneză arată că facilități diplomatice rusești sunt folosite în activități de spionare a unor organizații precum ONU, OPEC și OSCE.

Viena este frecvent descrisă drept un centru al activităților de spionaj, în special din cauza cadrului legal considerat permisiv.

Un raport din 2024 al serviciului federal de informații din Austria arată că misiunea diplomatică rusă din Viena este una dintre cele mai mari din Europa, cu un personal de 220 de persoane.

Raportul subliniază că numărul ridicat de personal nu poate fi justificat doar prin dimensiunea relațiilor bilaterale sau prin prezența numeroaselor organizații internaționale din Viena.