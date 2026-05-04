O româncă din Austria, cercetată de ultraj, după ce a amenițat cu moartea un procuror din Capitală

O româncă din Austria, cercetată de ultraj, după ce a amenințat cu moartea un procuror din Capitală

Femeia urmărea să schimbe încadrarea unui dosar de omor de pe rolul Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov. Aceasta i-a adresat amenințări cu moartea procurorului de caz.
Sursă foto: Pexels. Fotgrafie cu caracter ilustrativ.
Daiana Rob
04 mai 2026, 13:08, Social

Astfel, femeia care locuiește în Austria, a fost trimisă în judecată în stare de libertate pentru două infracțiuni de ultraj. Femeia i-a trimis procurorului de caz care se ocupă de acel dosar amenințări prin mesaje de WhatsApp.

L-ar fi amenințat cu incendierea, dar și „săvârșirea altor infracțiuni îndreptate împotriva vieții, integrității corporale și sănătății acesteia”.

În data de 28.09.2025, orele 10:48 – acționând în scop de răzbunare în legătură cu modalitatea de instrumentare și de soluționare a unui dosar penal înregistrat pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov, privind săvârșirea unei infracțiuni de omor, precum și ulterior, respectiv în perioada 28.09.2025, orele 13:05 – 02.10.2025, orele 20:49, acționând în baza unei rezoluții infracționale unice, în scop de intimidare, precum și cu scopul de a obține o ameliorare a situației juridice a autorului din acea cauză, respectiv pentru a se reține comiterea unei infracțiuni din culpă, în locul celei săvârșite cu intenție, inculpata, aflată pe teritoriul Austriei, i-a expediat persoanei vătămate – procuror de caz al dosarului arătat mai sus, prin intermediul aplicației WhatsApp, pe numărul personal de telefon, mai multe mesaje text conținând amenințarea cu incendierea, precum și cu săvârșirea altor infracțiuni îndreptate împotriva vieții, integrității corporale și sănătății acesteia”, potrivit Parchetului de pe Lângă Curtea de Apel București. 

Dosarul este instrumentat de Judecătoria Buftea.

Potrivit procurorilor, în cursul urmăririi penale, audierea inculpatei s-a realizat prin intermediul unor ordine europene de anchetă puse în executare de către autoritățile judiciare din Austria – unde aceasta își are stabilită reședința.

