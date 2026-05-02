Trafic fluent pe A2 spre București. Șoferii se întorc fără probleme de pe litoral

Imaginile surprinse de reporterul MEDIAFAX aflat pe Autostrada A2 arată un trafic fluent pe sensul de mers către București, fără aglomerație și fără coloane de mașini.

În mod obișnuit, la finalul weekendurilor prelungite sau al minivacanțelor petrecute la mare, Autostrada Soarelui devine una dintre cele mai aglomerate rute din țară, însă de această dată circulația se desfășoară în condiții normale.

Șoferii care părăsesc litoralul nu întâmpină timpi mari de așteptare, iar traficul se menține constant pe principalele tronsoane ale autostrăzii.

Autoritățile recomandă conducătorilor auto să respecte limitele de viteză și să păstreze distanța de siguranță, chiar dacă traficul este redus.