Raluca Turcan: Ilie Bolojan poate duce România pe un drum de creștere

Raluca Turcan, fost ministru al Culturii și al Muncii, vicepremier al României și în prezent deputat, membru în Comisia pentru învățământ, în Comisia pentru cultură, arte și mijloace de informare în masă și în Comisia pentru muncă și protecție socială din Camera Deputaților, vorbește despre cum se construiește azi încrederea în politică și despre distanța tot mai mare dintre critică și soluții reale în spațiul public. Ea aduce în discuție și felul în care tinerii se raportează la decizie și importanța surselor de informare credibile, într-un context marcat de neîncredere și tensiuni publice. În același timp, Ilie Bolojan este menționat ca exemplu de lider în care are încredere.

Reporter: Numele complet?

Raluca Turcan: Raluca Turcan.

Reporter: Studii și funcția actuală?

Raluca Turcan: Economist, absolvent de Academia de Studii Economice, facultatea de Relații Economice Internaționale, deputat.

Despre încrederea în politica actuală, Ilie Bolojan, Theodor Stolojan și Traian Băsescu

Reporter: Numiți trei politicieni pe care îi admirați.

Raluca Turcan: Ilie Bolojan, pentru că într-un context dificil a stabilizat România și cred că poate să ne conducă pe un drum în care țara noastră să înceapă să crească din nou și economic, și din perspectiva atractivității pentru oameni. Theodor Stolojan, un om care în doi ani de zile a dublat scorul Partidului Național Liberal și și-a menținut o cotă de credibilitate ani la rând după ce a deținut funcția de prim-ministru. Traian Băsescu, un om care a riscat suspendarea din funcția de președinte atunci când a considerat că țara trebuie să meargă pe un anumit drum.

Reporter: Un mit despre politicieni care vă deranjează?

Raluca Turcan: Că toți fură, nu toți politicienii fură.

Politicienii care jignesc și refuză alternative

Reporter: Numiți trei politicieni pe care nu i-ați vota niciodată.

Raluca Turcan: Nu pot să spun a priori că n-aș vota anumiți oameni politici, însă pot să vă spun ce mă îndepărtează de oamenii politici de multe ori: când jignesc, când critică și nu oferă alternativă, când încearcă să acopere cu cuvinte lipsa ideilor.

Reporter: Ce vă enervează cel mai tare în sistemul cultural românesc?

Raluca Turcan: Mă deranjează enorm de tare faptul că mulți oameni grei, cu decizie importantă, consideră cultura un domeniu nesemnificativ.

De ce indiferența nu e o opțiune

Reporter: De ce ar trebui un tânăr să nu dea scroll când aude de politică?

Raluca Turcan: Tinerii trebuie să înțeleagă că, oricât de mult le-ar displăcea politica, politica înseamnă decizie. Dacă politica este proastă, decizia este proastă. Dacă ei dau scroll și nu se informează bine, riscă să aibă opțiuni greșite care duc la decizii greșite.

Reporter: Care e diferența dintre un ministru bun și unul excelent?

Raluca Turcan: Cred că un ministru bun e cel care își îndeplinește mandatul cu un confort de resurse, un ministru excelent este acela care se străduiește, de multe ori cu resurse puține, să facă lucruri și să le termine.

România reală vs percepția publică

Reporter: Ce funcționează în România mai bine decât cred majoritatea oamenilor?

Raluca Turcan: Cred că în fiecare domeniu există lucruri care funcționează mai bine decât oamenii vor să creadă, de exemplu în educație sunt profesori excepționali, dar sunt tentați să arunce în derizoriu întregul sistem de educație românesc. În sănătate, sunt oameni care performează, care salvează vieți, dar de multe ori se preferă să fie scoase în evidență disfuncționalități ale sistemului de sănătate.

Reporter: Cum i-ați schimba părerea unui tânăr care crede că „toți politicienii sunt la fel” în 20 de secunde?

Raluca Turcan: Asta da o provocare! Surse de informare credibile. Asta este sfatul pe care i-l dau și copilului meu, care este în formare, în clasa a XI-a, și îi spun: dacă vrei să ai o opțiune corectă și o opinie clară, bine fundamentată, încearcă să ai mai multe surse de informare și acelea să fie credibile.

Discurs agresiv, fără rezultate

Reporter: Cum separați critica onestă de atacul gratuit?

Raluca Turcan: Critica onestă întotdeauna ar trebui să comporte și e utilă atunci când comportă și alternativă, adică nu doar să critici, ci să ai întotdeauna și ceva de pus în loc. Uitați-vă la ce se întâmplă astăzi, distrug o guvernare, dar nu au o soluție despre ce se întâmplă după acest moment al dărâmării unui guvern. Critica gratuită este aceea superficială și care de multe ori ascunde lipsa de performanță. Sunt foarte mulți oameni politici care au în spate zero realizări, dar care au un discurs foarte bun și, de multe ori, decât să ți-i pui în cap, mai bine îi ignori și încerci să treci pe lângă ei, pentru că sunt foarte agresivi.

Respectul față de omul simplu

Reporter: Ce lucru/gest mic spune cel mai mult despre un lider?

Raluca Turcan: Mic nu e, dar nu se vorbește. Integritatea. Integritatea face un lider lipsit de vulnerabilități. Și aș mai spune ceva: dai omului o funcție, ca să vezi ce caracter are, știți, e o vorbă veche. Merită să urmărești omul, mai ales cel cu funcții importante, cum se raportează la omul simplu.

Reporter: Alături de ce politician din toate timpurile v-ar plăcea să luați prânzul?

Raluca Turcan: Aș spune Margaret Thatcher.

Reporter: Cu ce emoji ați caracteriza contextul politic actual?

Raluca Turcan: E unul în care sunt niște steluțe, pentru că, realmente, România este aruncată într-o criză extrem de periculoasă și nu este clar un plan de parcurs pentru viitor, deci cine a făcut lucrul acesta nu cred că a gândit foarte mult.

Întoarcerea acasă între dorință și realitate

Reporter: De ce ar trebui ca românii din diaspora să revină acasă?

Raluca Turcan: Evit să spun că ar trebui să se întoarcă în țară, mi-ar plăcea să fie convinși să se întoarcă în țară, pentru că și în România pot să găsească o calitate a vieții comparativă cu țările în care au ales să meargă să muncească, însă calitatea vieții în România, modul în care ești tratat de instituțiile statului, infrastructura pe care o ai la dispoziție, calitatea serviciilor publice, de multe ori îi face pe români să prefere să rămână în străinătate.

Reporter: Dacă politica românească ar fi un restaurant, ce fel de mâncare ar servi cel mai des?

Raluca Turcan: Tocăniță cu de toate, pentru că poți să găsești orice în politica românească: și oameni needucați, și oameni extrem de educați, cu foarte multe studii, și oameni fără caracter, și oameni cu caracter.

Cum rămâi în ochii oamenilor

Reporter: Ce vreți ca oamenii să spună despre dvs. atunci când nu sunteți în cameră?

Raluca Turcan: M-am străduit, și cred că în toată activitatea mea politică m-am străduit foarte mult să livrez rezultate și cred că e important pentru oricine, iar eu am ținut cont de asta, ca fiecare zi în care ești în serviciu public, pentru că asta înseamnă mandat politic, să fie o zi câștigată pentru oamenii pentru care lucrezi, nu o zi câștigată pentru tine.