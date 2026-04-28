Dragoș Pîslaru, după consultări cu sindicatele: „Veniturile aflate în plată în sistemul public nu vor fi diminuate”

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a transmis marți, după o rundă de consultări cu reprezentanții sindicatelor la Palatul Victoria, că noua lege a salarizării unitare nu va tăia veniturile angajaților din sectorul public aflate deja în plată.

„Veniturile aflate în plată în sistemul public nu vor fi diminuate prin aplicarea noii legi a salarizării. Acesta este un principiu de bază al proiectului elaborat sub coordonarea fostului ministru al Muncii, Florin Manole”, a declarat Pîslaru în fața partenerilor sociali.

Consultări pe mandat de la Bolojan

Întâlnirea de la Palatul Victoria a avut loc în baza unui mandat explicit acordat de premierul Ilie Bolojan, „în baza principiului dialogului social”, și a reunit reprezentanți ai mai multor sindicate și federații — din transporturi feroviare, silvicultură, siderurgie, sănătate, administrație publică și cadre militare disponibilizate.

Principala temă a discuțiilor a fost proiectul noii legi a salarizării unitare, însă agenda a cuprins și o serie de probleme punctuale semnalate de partenerii sociali: efectele măsurilor de reducere a cheltuielilor bugetare, reorganizarea Romsilva, salarizarea personalului TESA din sistemul sanitar și de asistență socială, legislația privind pensiile militare, precum și situația din sectoarele siderurgic, minerit și transporturi feroviare.

Consultări ample, după clarificarea spațiului fiscal

Ministrul a precizat că procesul de consultare pe marginea noii legi va continua după ce vor fi clarificate aspectele legate de spațiul fiscal disponibil.

„După clarificarea tuturor aspectelor care țin de spațiul fiscal, vom începe consultări ample cu reprezentanții confederațiilor sindicale, familiilor profesionale și sindicatelor, astfel încât forma consolidată a proiectului să fie rezultatul unei ample dezbateri”, a subliniat Pîslaru.

Reprezentanții sindicatelor urmează să transmită Ministerului Muncii detalii suplimentare privind problemele semnalate, pentru a permite continuarea dialogului. „Ne vom apleca cu toată atenția asupra temelor punctuale semnalate și împreună, prin dialog, să găsim soluții pentru rezolvarea lor”, a afirmat ministrul.

Pîslaru a subliniat, totodată, „importanța partenerilor sociali pentru menținerea stabilității sociale, implementarea reformelor și a proiectelor de dezvoltare derulate de România în calitate de membru al Uniunii Europene.”

La consultări au participat, din partea sindicatelor: Valentin Năstasescu (Sindicatul Romsilva), Rodrigo Maxim (Federația Sindicatelor Transportatorilor Feroviari), Dumitru Fornea (Confederația Sindicală Națională Meridian), Constantin Crețan (Federația Națională a Muncii), Ilie Popa (Sindicatul Siderurgistul Galați), Valentin Chifor (Uniunea Sindicatelor TESA din Sănătate), col. (r) Mircea Dogaru (Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate) și Mircea Mureșanu (Federația Sindicatelor din Administrație București).

Guvernul a fost reprezentat de ministrul Dragoș Pîslaru și de consilierul de stat Luciana Antoci.