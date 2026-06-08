Tomac: Nu sunt de acord cu o lege a salarizării care avantajează doar anumite categorii de bugetari

Tomac a explicat că legea salarizării este una dintre reformele asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), însă consideră că proiectul nu a fost prezentat suficient de clar și că a generat nemulțumiri justificate în rândul celor vizați.
„Nu sunt de acord cu această formulă de a le crește doar unor categorii și evident că cea mai mare parte a persoanelor angajate în instituțiile publice să le stagneze în continuare veniturile”, a declarat premierul desemnat de Nicușor Dan, într-o intervenție la Antena 3 CNN.
El a adăugat că proiectul nu a fost explicat suficient de clar, ceea ce a alimentat nemulțumirile angajaților din sectorul public.
„Oamenii, pe bună dreptate, citind proiectul de lege, își pun multe semne de întrebare și sunt nemulțumiți”, a spus Tomac.
Potrivit acestuia, legea a fost amânată ani la rând, atât din motive legate de pandemie, cât și din considerente electorale, iar acum autoritățile se află sub presiunea îndeplinirii angajamentelor asumate prin PNRR.
Tomac susține că proiectul nu ar trebui privit ca un act normativ destinat majorării salariilor, ci ca o reformă menită să echilibreze grilele de salarizare din sectorul public.
„Aici este marea problemă pe care trebuie să o explicăm cinstit. Ce avea misiunea de a echilibra între diferite categorii grilele de salarizare nu a fost făcut bine, din punctul meu de vedere”, a declarat politicianul.
El a precizat că a discutat în repetate rânduri subiectul atât cu ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, cât și cu reprezentanții partidelor politice și s-a declarat încrezător că poate fi găsit un compromis pentru adoptarea legii.
„Sper și-mi doresc să găsim compromisul necesar pentru a merge înainte”, a declarat premierul desemnat.
Tomac a dat asigurări că va susține dialogul cu toate categoriile afectate de prevederile proiectului. „Nu sunt dispus să lăsăm pe cineva în urmă”, a afirmat el.
„Voi sta alături de echipa guvernamentală, oricât va fi necesar, pentru a discuta cu toate categoriile afectate, în așa fel încât să găsim soluția necesară”, a declarat premierul desemnat, care s-a arătat încrezător că poate fi găsită o soluție acceptată atât politic, cât și la nivel european.