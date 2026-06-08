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Tomac: Nu sunt de acord cu o lege a salarizării care avantajează doar anumite categorii de bugetari

Premierul desemnat Eugen Tomac a declarat luni că nu este de acord cu forma actuală a noii legi a salarizării unitare, spunând că aceasta nu poate favoriza doar anumite categorii de angajați din sectorul public, în timp ce pentru majoritatea bugetarilor veniturile ar rămâne neschimbate.
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Maria Miron
08 iun. 2026, 22:19, Politic
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Tomac a explicat că legea salarizării este una dintre reformele asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), însă consideră că proiectul nu a fost prezentat suficient de clar și că a generat nemulțumiri justificate în rândul celor vizați.

„Nu sunt de acord cu această formulă de a le crește doar unor categorii și evident că cea mai mare parte a persoanelor angajate în instituțiile publice să le stagneze în continuare veniturile”, a declarat premierul desemnat de Nicușor Dan, într-o intervenție la Antena 3 CNN.

Legea, amânată ani la rând

El a adăugat că proiectul nu a fost explicat suficient de clar, ceea ce a alimentat nemulțumirile angajaților din sectorul public.

„Oamenii, pe bună dreptate, citind proiectul de lege, își pun multe semne de întrebare și sunt nemulțumiți”, a spus Tomac.

Potrivit acestuia, legea a fost amânată ani la rând, atât din motive legate de pandemie, cât și din considerente electorale, iar acum autoritățile se află sub presiunea îndeplinirii angajamentelor asumate prin PNRR.

Tomac: Nu e o lege de majorări salariale

Tomac susține că proiectul nu ar trebui privit ca un act normativ destinat majorării salariilor, ci ca o reformă menită să echilibreze grilele de salarizare din sectorul public.

„Aici este marea problemă pe care trebuie să o explicăm cinstit. Ce avea misiunea de a echilibra între diferite categorii grilele de salarizare nu a fost făcut bine, din punctul meu de vedere”, a declarat politicianul.

„Nu sunt dispus să lăsăm pe cineva în urmă”

El a precizat că a discutat în repetate rânduri subiectul atât cu ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, cât și cu reprezentanții partidelor politice și s-a declarat încrezător că poate fi găsit un compromis pentru adoptarea legii.

„Sper și-mi doresc să găsim compromisul necesar pentru a merge înainte”, a declarat premierul desemnat.

Tomac a dat asigurări că va susține dialogul cu toate categoriile afectate de prevederile proiectului. „Nu sunt dispus să lăsăm pe cineva în urmă”, a afirmat el.

„Voi sta alături de echipa guvernamentală, oricât va fi necesar, pentru a discuta cu toate categoriile afectate, în așa fel încât să găsim soluția necesară”, a declarat premierul desemnat, care s-a arătat încrezător că poate fi găsită o soluție acceptată atât politic, cât și la nivel european.

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