Bolojan: Este puțin probabil ca Legea salarizării să fie dezbătută săptămâna viitoare. Neadoptarea legii ar costa România 770 de milioane de euro din PNRR

Potrivit șefului Executivului, negocierile tehnice sunt în faza finală, iar proiectul ar urma să fie discutat într-o nouă sesiune extraordinară, la începutul lunii august.

„Consider că în două-trei zile discuțiile ar putea fi încheiate, în așa fel încât, într-o nouă sesiune extraordinară, la începutul lunii august, în prima săptămână, Parlamentul să discute și această lege foarte importantă”, a declarat premierul interimar.

Bolojan: Legea a fost amânată de toate guvernele

Premierul interimar a afirmat că noua Lege a salarizării este unul dintre cele mai dificile proiecte asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), amânat în repetate rânduri în ultimii ani. „Unul din proiectele cele mai dificile, care a fost asumat în urmă cu 4 ani, dar pasat de toate guvernele, este cel legat de legea salarizării”, a spus Bolojan.

Acesta a explicat că Executivul a preferat să continue negocierile, chiar dacă termenul este foarte strâns. „Chiar dacă suntem pe ultima sută de metri, noi nu trebuie să ne prioritizăm imaginea, ci să prioritizăm interesul României”, a afirmat șeful Guvernului.

„Nu va scădea niciun venit”

Ilie Bolojan a susținut că proiectul urmărește reducerea diferențelor salariale existente în prezent între instituțiile statului și introducerea unui mecanism predictibil de evoluție a salariilor.

„Este o lege care introduce mai multă echitate în salarii, este o lege care este gândită conform puterii actuale a economiei românești, fără să mai recurgem la împrumuturi care depășesc suportabilitatea României”, a declarat premierul.

Potrivit acestuia, noul sistem va avea la bază o valoare de referință care va evolua în funcție de performanța economiei.

Premierul interimar a insistat că proiectul nu presupune diminuarea salariilor actuale. „Prin acest proiect nu va scădea niciun venit, pentru că acolo unde noul nivel de salarizare ar trebui să fie mai mic decât cel actual, se vor oferi compensații, iar la final, în forma în care este propus, vor crește două treimi din salarii, iar o treime din salarii ar urma să stagneze până când cei care beneficiază de aceste salarii mărite vor fi ajunși din urmă”, a explicat Bolojan.

El a dat ca exemplu diferențele existente între ministere, unde, în unele cazuri, salariile sunt de două ori mai mari decât în alte instituții, deși activitatea desfășurată este comparabilă.

Miza financiară: 770 de milioane de euro și reforma sistemului

Bolojan a subliniat că adoptarea Legii salarizării reprezintă și un jalon din PNRR, iar blocarea proiectului ar avea consecințe financiare directe. „Consider că adoptarea acestui proiect este un lucru important pentru România (…). În termeni de impact financiar, neadoptarea proiectului în primul rând ne aduce o pierdere importantă de 770 de milioane de euro”, a declarat acesta.

El a susținut că respingerea legii nu ar reduce cheltuielile bugetare, deoarece salariile din sectorul public ar trebui oricum indexate în funcție de inflație. „Nu doar că nu vom avea niciun fel de economie, dar nedreptățile care astăzi sunt și inechitățile vor fi și mai mult potențate, pentru că va fi o creștere, cei care au mult mai mult vor primi și mai mult, iar cei care au mai puțin vor primi și mai puțin”, a afirmat premierul interimar.

În final, șeful Guvernului a făcut apel la susținerea proiectului în Parlament. „Sper că în al 12-lea ceas vom găsi înțelepciunea necesară (…) a nu vota un proiect nu este o soluție pentru România în anii următori”, a declarat Ilie Bolojan.