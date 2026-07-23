Prima vizită a unui președinte indian în România după 30 de ani. Nicușor Dan: marchează „un nou început” în relațiile dintre cele două țări

„E o onoare pentru mine să vă avem oaspete. Deși relațiile noastre diplomatice au aproape 80 de ani, e prima oară după 30 de ani când un șef de stat indian vine în România, deci vizita dumneavoastră este, aș spune, istorică”, a declarat Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni.

Accent pe investiții și cooperare economică

Șeful statului a subliniat că România și India beneficiază de un parteneriat solid, însă consideră că există un potențial mult mai mare de dezvoltare a relațiilor economice. „Avem un parteneriat vechi, care n-a fost pus niciodată în discuție, avem însă o mare oportunitate în fața noastră, special în zona economică”, a spus președintele.

Potrivit acestuia, intrarea în vigoare a acordului de liber schimb dintre Uniunea Europeană și India creează premise pentru extinderea schimburilor comerciale și a investițiilor dintre cele două state.

Nicușor Dan a precizat că discuțiile cu președinta Indiei au vizat inclusiv modalități de stimulare a investițiilor reciproce. „Suntem bucuroși de investițiile indiene în România și am discutat azi de cum să facem ca investițiile indiene în România și investițiile românești în India să fie potențate, inclusiv de o legătură aeriană directă între India și România”, a declarat acesta.

Noi acorduri în educație, cercetare și sport

În cadrul vizitei oficiale au fost semnate mai multe documente de cooperare, printre care programul bilateral în domeniul științei și tehnologiei.

De asemenea, au fost parafate acorduri între Universitatea din București și Universitatea din New Delhi pentru înființarea unei Catedre de Studii Indiene în România și a unei Catedre de Civilizație Română în capitala Indiei. „Sunt bucuros că au fost semnate azi aici cele două acorduri (…) și colaborarea în domeniul sportului, în care putem să găsim complementarități”, a afirmat Nicușor Dan.

Discuții despre Ucraina și Orientul Mijlociu

Pe agenda întrevederii s-au aflat și principalele dosare de politică externă. Președintele României a declarat că a transmis condoleanțe pentru cei patru marinari indieni care și-au pierdut viața în atacul din 19 iulie asupra unei nave aflate în apropierea portului Odesa.

„Am discutat de războiul din Ucraina (…) și am transmis încă o dată condoleanțe pentru cei patru marinari indieni care au murit în atacul din 19 iulie lângă Odesa”, a spus șeful statului.

Cei doi lideri au abordat și situația din Orientul Mijlociu, exprimând sprijin pentru soluționarea conflictelor pe cale diplomatică.

„Am avut poziții comune care susțin încheierea pe cale diplomatică a acestor conflicte care afectează securitatea și prosperitatea nu doar a țărilor implicate, ci a economiei globale în general”, a declarat Nicușor Dan.

La finalul declarației, președintele României și-a exprimat convingerea că vizita oficială va impulsiona relațiile dintre cele două state. „Cred că vizita dumneavoastră marchează un nou început în relația noastră bilaterală și sunt convins că vom continua colaborarea personală și între instituțiile noastre”, a încheiat șeful statului.