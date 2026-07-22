„Omule, ai niște prevederi constituționale!”. Băsescu îl trimite pe Nicușor Dan la Constituție și spune că președintele are o „cerere ridicolă”

Potrivit lui Băsescu, este vorba despre o opțiune aflată la dispoziția șefului statului. El a precizat că această opțiune pune presiune pe parlamentari să voteze responsabil formarea unui nou guvern. Fostul președinte a adăugat că Nicușor Dan poate face și o a treia sau a patra propunere de premier.

Întrebat despre declarația lui Nicușor Dan, care a numit discuția despre anticipate un semn de imaturitate, Băsescu a răspuns ironic. A spus că, dacă președintele îl consideră imatur, atunci se declară imatur.

Traian Băsescu: cererea lui Nicușor Dan de garanții pentru premier este „ridicolă” și îl plasează în afara Constituției

Fostul șef de stat a susținut că e mai sănătos să se aplice o soluție prevăzută de Constituție. A criticat cererea președintelui ca partidele să-i garanteze o nominalizare care trece sigur de Parlament.

Băsescu a explicat că nimeni nu poate garanta un anumit număr de voturi înainte de vot. A precizat că doar votul din Parlament stabilește numărul final de susținători.

El a amintit că Nicușor Dan a fost convins că are voturile necesare. Așa s-a întâmplat și în cazul lui Eugen Tomac, și al lui Adrian Veștea. Fostul președinte a numit „ridicolă” cererea președintelui de a i se garanta 236 de voturi.

Întrebat dacă această solicitare îl plasează pe Nicușor Dan în afara Constituției, Băsescu a răspuns afirmativ, fără ezitare. A explicat că președintele impune o condiție pe care Constituția nu o prevede.

Fostul șef de stat a subliniat că niciun articol din Constituție nu cere această garanție. A adăugat că niciun text constituțional nu permite președintelui să transfere altcuiva responsabilitatea nominalizării.

Băsescu, despre liberali și PSD: „Nu poți peste noapte să te transformi din breloc în leu” Potrivit lui Băsescu, Constituția prevede că președintele nominalizează un candidat la funcția de premier. Candidatul are la dispoziție 10 zile pentru a-și asigura susținerea necesară în Parlament.

Întrebat dacă Nicușor Dan ar fi trebuit să procedeze ca la desemnarea lui Victor Ponta, Băsescu nu a răspuns direct. A spus că nu îi poate indica președintelui cum să acționeze în privința nominalizării.

Fostul președinte a menționat că, de regulă, o desemnare trebuie să respecte Constituția.

Băsescu a precizat însă că nu și-ar dori ca PSD să preia din nou guvernarea. Cu atât mai puțin într-o perioadă de criză. A susținut că social-democrații nu au, în opinia sa, un sentiment real de responsabilitate față de țară.

Totuși, Băsescu a spus că nici liberalii nu ar acționa neapărat diferit, dacă ar fi la putere. A remarcat că unii lideri PNL au devenit brusc mult mai exigenți față de PSD.

El și-a amintit că, în trecut, aceiași lideri spuneau că nu vor mai colabora niciodată cu social-democrații. A adăugat că liberalii s-au autodefinit, timp de 20 de ani, drept un simplu „breloc” al PSD.

Băsescu îl trimite pe Nicușor Dan la Constituție: „Omule, ai niște prevederi constituționale!”

Fostul președinte a ironizat ideea că partidul s-ar putea transforma peste noapte din „breloc” în „leu”.

Fostul președinte nu a exclus complet o viitoare guvernare cu AUR, dar a considerat că nu este momentul potrivit acum. A recomandat găsirea unei soluții prin refacerea coaliției existente anterior.

Traian Băsescu a făcut, în context, o comparație cu Nicaragua, unde președintele a anunțat recent renunțarea la organizarea de alegeri. I-a transmis simbolic lui Nicușor Dan să respecte prevederile Constituției.

„Nu știu dacă ați văzut în Nicaragua, președintele a anunțat că nu mai face alegeri. Să-i spunem domnului Nicușor: omule, ai niște prevederi constituționale. La nevoie facem și alegeri, dar ducem Constituția înainte”.