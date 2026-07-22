„Omule, ai niște prevederi constituționale!”. Băsescu îl trimite pe Nicușor Dan la Constituție și spune că președintele are o „cerere ridicolă”

Potrivit lui Băsescu, este vorba despre o opțiune aflată la dispoziția șefului statului. El a precizat că această opțiune pune presiune pe parlamentari să voteze responsabil formarea unui nou guvern. Fostul președinte a adăugat că Nicușor Dan poate face și o a treia sau a patra propunere de premier.
Întrebat despre declarația lui Nicușor Dan, care a numit discuția despre anticipate un semn de imaturitate, Băsescu a răspuns ironic. A spus că, dacă președintele îl consideră imatur, atunci se declară imatur.
Fostul șef de stat a susținut că e mai sănătos să se aplice o soluție prevăzută de Constituție. A criticat cererea președintelui ca partidele să-i garanteze o nominalizare care trece sigur de Parlament.
Băsescu a explicat că nimeni nu poate garanta un anumit număr de voturi înainte de vot. A precizat că doar votul din Parlament stabilește numărul final de susținători.
El a amintit că Nicușor Dan a fost convins că are voturile necesare. Așa s-a întâmplat și în cazul lui Eugen Tomac, și al lui Adrian Veștea. Fostul președinte a numit „ridicolă” cererea președintelui de a i se garanta 236 de voturi.
Întrebat dacă această solicitare îl plasează pe Nicușor Dan în afara Constituției, Băsescu a răspuns afirmativ, fără ezitare. A explicat că președintele impune o condiție pe care Constituția nu o prevede.
Fostul șef de stat a subliniat că niciun articol din Constituție nu cere această garanție. A adăugat că niciun text constituțional nu permite președintelui să transfere altcuiva responsabilitatea nominalizării.
Întrebat dacă Nicușor Dan ar fi trebuit să procedeze ca la desemnarea lui Victor Ponta, Băsescu nu a răspuns direct. A spus că nu îi poate indica președintelui cum să acționeze în privința nominalizării.
Fostul președinte a menționat că, de regulă, o desemnare trebuie să respecte Constituția.
Băsescu a precizat însă că nu și-ar dori ca PSD să preia din nou guvernarea. Cu atât mai puțin într-o perioadă de criză. A susținut că social-democrații nu au, în opinia sa, un sentiment real de responsabilitate față de țară.
Totuși, Băsescu a spus că nici liberalii nu ar acționa neapărat diferit, dacă ar fi la putere. A remarcat că unii lideri PNL au devenit brusc mult mai exigenți față de PSD.
El și-a amintit că, în trecut, aceiași lideri spuneau că nu vor mai colabora niciodată cu social-democrații. A adăugat că liberalii s-au autodefinit, timp de 20 de ani, drept un simplu „breloc” al PSD.
Fostul președinte a ironizat ideea că partidul s-ar putea transforma peste noapte din „breloc” în „leu”.
Fostul președinte nu a exclus complet o viitoare guvernare cu AUR, dar a considerat că nu este momentul potrivit acum. A recomandat găsirea unei soluții prin refacerea coaliției existente anterior.
Traian Băsescu a făcut, în context, o comparație cu Nicaragua, unde președintele a anunțat recent renunțarea la organizarea de alegeri. I-a transmis simbolic lui Nicușor Dan să respecte prevederile Constituției.
„Nu știu dacă ați văzut în Nicaragua, președintele a anunțat că nu mai face alegeri. Să-i spunem domnului Nicușor: omule, ai niște prevederi constituționale. La nevoie facem și alegeri, dar ducem Constituția înainte”.