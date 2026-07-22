Droguri vândute de la fereastra unei case din Sibiu. Doi bărbați au fost reținuți

Potrivit DIICOT, în perioada decembrie 2025 – iulie 2026, bărbatul de 33 de ani ar fi procurat mai multe tipuri de droguri de mare risc, între care MDMB-4en-PINACA, MDMB-BUTINACA, 5F-ADB și 4F-ADMB-BINACA, pe care le-ar fi comercializat direct sau prin intermediul celui de 18 ani.

Anchetatorii susțin că vânzările aveau loc în curtea locuinței bărbatului de 33 de ani, iar tranzacțiile erau efectuate de la fereastra imobilului.

Pe parcursul urmăririi penale au fost indisponibilizate cantități de droguri de mare risc, iar în urma percheziției au fost ridicate 13 pungi cu substanță vegetală și pulverulentă, 14 doze pregătite pentru vânzare, aproximativ 80 de comprimate cu alprazolam, instrumente folosite la prepararea și porționarea drogurilor, circa 30.000 de lei și alte mijloace de probă.

De asemenea, polițiștii au recuperat din vasul de toaletă o pungă cu substanță solidă de culoare albă, despre care procurorii susțin că a fost aruncată de bărbatul de 33 de ani în încercarea de a o ascunde.

Miercuri, procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Sibiu au sesizat Tribunalul Sibiu cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile a bărbatului de 33 de ani și de arest la domiciliu pentru aceeași perioadă în cazul tânărului de 18 ani.