Captură de droguri la Petea. 38 de kilograme de canabis, găsite în plafonul unei autoutilitare

Potrivit DIICOT, bărbatul de 31 de ani este cercetat pentru introducerea în țară de droguri de risc, fără drept și trafic de droguri de risc.

Duminică, acesta a fost prins în flagrant de polițiștii de frontieră când a introdus în țară, prin fostul Punct de Trecere al Frontierei Petea, cantitatea de 38 kilograme canabis, destinată vânzării.

Drogul de risc, porționat în peste 100 de pungi, a fost găsit ascuns în plafonul autoutilitarei cu care de deplasa inculpatul.

A fost sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Satu Mare cu propunerea de arestarea preventivă a inculpatului, pentru o perioadă de 30 de zile.

