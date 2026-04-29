Limbaj codat pentru doza de canabis vândută către copii în București și Ilfov

Trei tineri de 22, 25 și 28 de ani sunt acuzați că au vândut canabis inclusiv copiilor din București și localități din Ilfov, cu sume cuprinse între 20 și 50 de lei, în funcție de mărimea dozei, iar pentru a nu fi prinși, aceștia foloseau un limbaj codat.
Laura Buciu
29 apr. 2026, 18:00, Social

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au dispus reținerea a doi bărbați (unul dintre aceștia fiind recidivist) și a unei femei, cu vârstele de 22, 25 și 28 de ani, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri de risc și complicitate la trafic de droguri de risc.

Din probe a rezultat că, în perioada noiembrie 2025 – aprilie 2026, cei trei tineri au procurat, deținut și vândut canabis, către consumatori, inclusiv copii, cu sume cuprinse între 20 și 50 de lei, în funcție de „doza” comercializată, care varia între 0,25 grame și un gram.

„Pentru a-și securiza activitatea infracțională, inculpatul, în vârstă de 25 de ani, a utilizat un limbaj codat, iar sumele reprezentând contravaloarea drogurile vândute le-a încasat în conturilor bancare puse la dispoziție de către inculpată. De asemenea, aceasta l-a și însoțit în activitățile de aprovizionare cu droguri destinate vânzării ulterioare”, spun procurorii DIICOT.

În urma perchezițiilor efectuate în București și localităților Petrăchioaia și Dobroiești, județul Ilfov, au fost găsite și ridicate diferite cantități de substanțe vegetale și pulverulente (aflate în curs de expertizare), 10 cântare electronice de mare precizie, mai multe grindere, diferite obiecte și recipiente cu urme de substanță, sumele de aproximativ 36.000 lei și 400 euro, precum și alte mijloace de probă.

A fost sesizat, miercuri, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București cu propunerea de arestare preventivă a inculpaților, pentru o perioadă de 30 de zile.

 

