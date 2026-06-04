Garda de Coastă, reacție după decesul copilului de 9 ani care se juca în imobilul pe care îl administrează: accesul în incintă e restricționat

Potrivit unui comunicat transmis joi de Garda de Coastă, imobilul în care s-a produs tragedia de miercuri după-amiaza figurează în evidențe din anul 1975, aflându-se în prezent în domeniul privat al statului și în administrarea Gărzii de Coastă.

În urma procesului de reorganizare a structurilor Poliției de Frontieră, desfășurat în anul 2001, imobilul nu a mai fost utilizat, întrucât nu a mai prezentat utilitate operativă sau administrativă pentru instituție. Anterior, acesta s-a aflat în folosința trupelor de grăniceri, funcționând ca pichet de grăniceri.

Începând cu anul 2020, au fost demarate procedurile de disponibilizare a imobilului. Acesta se află și în prezent în această situație.

„Imobilul este împrejmuit cu gard realizat din elemente prefabricate din beton armat, accesul în incintă fiind restricționat. Referitor la circumstanțele producerii accidentului, precizăm că acestea fac obiectul cercetărilor desfășurate de către polițiștii din cadrul IPJ Constanța”, transmite Garda de Coastă.

Un copil în vârstă de 9 ani și-a pierdut viața miercuri după-amiază în localitatea Limanu, județul Constanța, după ce ar fi fost prins sub capacul unei canalizări în timp ce se juca. Poliția a deschis dosar penal.