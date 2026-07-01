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Un băiețel de trei ani a fost scos viu de sub dărâmături la șase zile după cutremurele devastatoare din Venezuela

Un copil în vârstă de trei ani a fost scos, în viață de sub dărâmături la șase zile după cele două cutremure care au devastat Venezuela, a anunțat o echipă de salvare iordaniană.
Un băiețel de trei ani a fost scos viu de sub dărâmături la șase zile după cutremurele devastatoare din Venezuela
Pagubele cutremurelor din Venezuela. Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
01 iul. 2026, 09:41, Știri externe
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Copilul, pe nume Klieber Morán, a fost scos de sub ruinele unei clădiri din statul La Guaira, a declarat președintele interimar Delcy Rodríguez. Rodríguez a descris salvarea copilului ca fiind „o sursă de speranță pentru poporul nostru”, relatează BBC.

Acest lucru vine în contextul în care ONU a avertizat că zeci de mii de oameni au nevoie urgentă de hrană și adăpost.

Numărul morților în urma cutremurelor de săptămâna trecută – cu magnitudinile de 7,2 și 7,5 – a crescut la 1.943, peste 10.000 de persoane fiind rănite și alte zeci de mii fiind date dispărute.

Cutremurele masive au avariat sau distrus probabil 58.870 de clădiri, conform unei evaluări inițiale a datelor din satelit de la NASA.

Apărarea civilă iordaniană a declarat că Klieber a primit prim ajutor, a fost dus la spital și are semne vitale bune. El este tratat în capitala Caracas, a declarat președintele Adunării Venezuelene, Jorge Rodríguez.

Salvarea vine la mult după perioada inițială de trei zile imediat după cutremur, timp în care experții spun că persoanele prinse sub moloz au cele mai mari șanse de a fi găsite în viață.

La Guaira este una dintre zonele cele mai afectate, mulți localnici încercând să efectueze ei înșiși eforturile de salvare.

Risc crescut de focare de boli

Agenția ONU pentru refugiați a declarat marți că penuria de alimente este larg răspândită, serviciile de bază s-au întrerupt, iar comunicațiile au fost în mare parte întrerupte în La Guaira.

„Tensiunile comunitare sunt în creștere, deoarece accesul la asistență rămâne limitat”, a declarat UNHCR într-un comunicat de pe site-ul său web.

UNHCR a declarat că are nevoie de o sumă inițială de 15 milioane de dolari pentru „a intensifica protecția, a oferi ajutoare de bază și adăposturi temporare pentru 30.000 de persoane afectate de cutremur, pe parcursul a șase luni”.

Între timp, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a declarat că serviciile de sănătate sunt supuse unei „presiuni extreme”.

„Există un risc crescut acum de focare de boli prevenibile prin vaccinare”, cum ar fi rujeola și difteria, din cauza acoperirii vaccinale scăzute, a declarat purtătorul de cuvânt al OMS, Christian Lindmeier.

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