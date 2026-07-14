Venezuela: Producția de petrol „nu a fost afectată” de cutremure. Țara deține cele mai mari rezerve de pe planetă

Producția de petrol din Venezuela nu a fost afectată de dublul cutremur, a declarat președintele interimar Delcy Rodriguez, potrivit AFP.

Producția de petrol nu e afectată de cutremure

„Producția de petrol este deja de 1.203.000 de barili pe zi. Menținem planul de creștere a producției de petrol pentru acest an. (Producția) nu a fost afectată”, a declarat Rodriguez, în timpul unei întâlniri televizate cu operatorii economici.

Producția de petrol reprezintă principala sursă de venit a țării. Aceasta este concentrată în vestul țării, în lacul Maracaibo, și în est, în centura Orinoco. Cutremurul din 24 iunie a afectat în principal statul La Guaira și capitala Caracas, situată pe coasta de nord, arată sursa.

Țara era supranumită în trecut „Venezuela Saudită”. Totuși, Venezuela este departe de cele 3 milioane de barili pe care le producea acum două decenii. Mai mulți ani de proastă gestionare și corupție au dus producția la un minim istoric de 350.000 de barili pe zi în 2020.

Delcy Rodriguez guvernează sub presiunea Washingtonului, de la capturarea președintelui Nicolas Maduro de către armata americană în ianuarie. Aceasta încearcă să deschidă țara investitorilor străini.

Legea ce reduce implicarea statului în operațiunile petroliere

Ea a adoptat, în special, o nouă lege privind hidrocarburile. Legea reduce implicarea statului în operațiunile petroliere și solicită Washingtonului să ridice toate sancțiunile împotriva țării sale, potrivit aceleiași surse.

Numărul morților în urma dublului cutremur din Venezuela a fost revizuit în creștere luni, depășind 4.500, conform cifrelor oficiale. Țara are nevoie urgentă de ajutor umanitar.

Autoritățile nu au publicat încă cifre privind numărul persoanelor dispărute. ONU estimase că acesta ar putea ajunge până la 50.000, la două zile după dezastru. Unele proiecții sugerează o cifră mai apropiată de 10.000.

Cu magnitudini de 7,2 și 7,5 pe scara Richter, cele două cutremure au avut loc la un interval de 39 de secunde și au afectat în principal capitala, Caracas, și statul vecin La Guaira. Acolo, au fost înființate tabere pentru a găzdui refugiați în stadioane, piețe publice și pe trotuare, mai arată sursa citată.