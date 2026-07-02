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Bilanțul cutremurelor din Venezuela urcă la 2.295 de morți. Medicii avertizează asupra unei noi crize: „Urmează valul de infecții”

La mai bine de o săptămână după cutremurele devastatoare care au lovit nordul Venezuelei, autoritățile se confruntă cu o nouă amenințare. Numărul victimelor continuă să crească, iar medicii și organizațiile umanitare avertizează despre pericolul unei crize sanitare de amploare, transmite Euronews.
Bilanțul cutremurelor din Venezuela urcă la 2.295 de morți. Medicii avertizează asupra unei noi crize: „Urmează valul de infecții”
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Sursa foto: Cem Tekkesinoglu / Anadolu/ABACAPRESS.COM
Victor Dan Stephanovici
02 iul. 2026, 07:45, Știri externe
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Potrivit autorităților venezuelene, bilanțul oficial al cutremurelor din 24 iunie a ajuns la cel puțin 2.295 de morți, iar peste 11.000 de persoane au fost rănite. Mii de oameni rămași fără locuințe dorm în adăposturi improvizate sau în aer liber, în condiții precare de igienă, mai arată Euronews.

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Medicii se tem de un val de infecții severe

După faza critică a operațiunilor de salvare, atenția se îndreaptă acum spre riscurile medicale care pot apărea în zilele următoare. Eugenio Cova, șeful secției de traumatologie de la Spitalul del Oeste „Dr. José Gregorio Hernández” din Caracas, avertizează că pacienții răniți și expuși timp îndelungat în zonele afectate riscă să dezvolte infecții severe.

„Am trecut prin etapa traumatismelor complexe, însă acum acestea sunt complicate de apariția infecțiilor”, a explicat medicul. Situația este agravată de lipsa personalului medical, o problemă cronică a Venezuelei, unde sistemul sanitar este afectat de ani de criza economică, subfinanțare și emigrarea cadrelor medicale.

ONU avertizează asupra riscului de epidemii

Organizațiile umanitare atrag atenția că temperaturile ridicate, lipsa apei curate și cantitățile uriașe de moloz cresc riscul apariției unor focare de boli. Veronique Durroux, purtător de cuvânt al Biroului ONU pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare în America Latină și Caraibe, a declarat că autoritățile sunt îngrijorate de posibilitatea răspândirii bolilor transmise prin insecte.

Gestionarea deșeurilor și îndepărtarea resturilor rezultate după prăbușirea clădirilor reprezintă, de asemenea, o provocare majoră pentru echipele de intervenție.

Statele Unite au trimis 900 de militari pentru operațiuni de salvare

Operațiunile internaționale de sprijin continuă să se extindă. Statele Unite aveau miercuri 900 de militari implicați în operațiunile de salvare și asistență umanitară. Potrivit autorităților americane, aceștia au reparat pista aeroportului internațional care deservește Caracas pentru a permite sosirea transporturilor cu ajutoare și au poziționat nave în largul coastelor pentru evacuarea eventualilor supraviețuitori transportați pe cale aeriană.

În paralel, alte 100 de persoane din cadrul Departamentului de Stat al SUA au fost mobilizate pentru a sprijini coordonarea operațiunilor. Administrația președintelui Donald Trump a anunțat un pachet de 300 de milioane de dolari destinat ajutorului umanitar, fondurile urmând să fie distribuite prin intermediul agențiilor ONU și al organizațiilor umanitare.

Pagube uriașe estimate la peste 6,7 miliarde de dolari

Potrivit analizelor realizate de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP) pe baza imaginilor satelitare, valoarea pagubelor materiale provocate de cutremure depășește 6,7 miliarde de dolari, ceea ce face ca ajutorul anunțat până acum să acopere doar o parte din necesarul de reconstrucție.

În ultimele zile au sosit încă 50 de echipe internaționale de căutare și salvare, inclusiv din state precum Ecuador și Israel, deși acestea nu au relații diplomatice cu Venezuela. Deși șansele de a găsi supraviețuitori scad cu fiecare zi, salvatorii au reușit marți să scoată în viață un copil de vârstă mică rămas blocat sub dărâmături timp de șase zile, unul dintre puținele cazuri care mai alimentează speranța în zonele devastate.

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