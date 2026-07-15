Uniunea Europeană suplimentează ajutorul pentru Venezuela cu 20 de milioane de euro după cutremure

Uniunea Europeană a anunțat un nou pachet de sprijin umanitar în valoare de 20 de milioane de euro pentru Venezuela, după cutremurele devastatoare care au afectat țara. Banii vor fi folosiți pentru a sprijini comunitățile cele mai lovite și pentru intervențiile necesare.

Din suma totală, 10 milioane de euro sunt disponibile imediat pentru ajutor umanitar, iar alte 10 milioane de euro, după aprobarea Autorității Bugetare, vor fi direcționate către operațiuni de căutare și salvare, echipe medicale și alți experți, dar și pentru livrarea de ajutoare materiale.

Anunțul a fost făcut în contextul vizitei comisarului european pentru pregătire și gestionarea crizelor, Hadja Lahbib, în Venezuela.

Aceasta urmează să ajungă la Caracas, unde se va întâlni cu cei implicați în operațiunile umanitare finanțate de UE, cu autoritățile locale și cu una dintre echipele medicale europene trimise prin Mecanismul de Protecție Civilă al Uniunii Europene.

Noul sprijin se adaugă celor 5 milioane de euro aprobate la sfârșitul lunii iunie pentru intervenții de urgență și celor 52 de milioane de euro oferite la începutul acestui an pentru a ajuta la rezolvarea crizei umanitare din Venezuela.

Potrivit unui comunicat de presă, ajutorul european este distribuit prin intermediul agențiilor ONU și al organizațiilor neguvernamentale internaționale, care colaborează cu parteneri locali.

Totodată, prin Podul Aerian Umanitar al UE, lansat în luna iunie, două aeronave finanțate de Uniunea Europeană au transportat deja în Venezuela aproape 80 de tone de produse.

În paralel, prin Mecanismul de Protecție Civilă al UE, aproximativ 750 de salvatori și experți din 18 state au fost mobilizați pentru a participa la operațiunile de intervenție.

Sprijinul include echipe de căutare și salvare, medicamente, adăposturi temporare, echipamente de telecomunicații prin satelit și servicii de cartografiere de urgență oferite prin sistemul european Copernicus, se menționează în comunicat.

Comisarul european Hadja Lahbib a spus că Uniunea Europeană rămâne alături de Venezuela.

„Venezuela poate fi la un ocean distanță, dar poporul venezuelean este aproape de inimile noastre. Încă din primele ore de după cutremure, Uniunea Europeană a fost alături de ei”, a declarat Hadja Lahbib.

„Și ne intensificăm sprijinul. Această nouă finanțare va ajuta la furnizarea de alimente, apă curată, medicamente, adăposturi și alte ajutoare vitale familiilor care au pierdut totul. Vreau să le mulțumesc echipelor de intervenție în caz de urgență care au lucrat zi și noapte, scoțând supraviețuitorii din dărâmături și aducând speranță atunci când era cea mai mare nevoie.”