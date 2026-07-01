Venezuela: Patru polițiști, arestați pentru jafuri în timpul operațiunilor de salvare

Cazul a ieșit la iveală după ce imaginile au devenit virale pe rețelele sociale, iar autoritățile au anunțat ulterior că agenții au fost deferiți justiției.

În imagini, localnicii îi înconjoară pe polițiști și le cer să lase cutia cu bani pe care unul dintre agenți o ținea în mână, potrivit Le Figaro. Oamenii îi numesc hiene și „o rușine” , acuzându-i că profită de tragedie pentru a fura.

Destituiți și deferiți justiției

Ministerul Justiției din Venezuela a anunțat miercuri că cei patru agenți au fost arestați, destituiți din funcție și prezentați în fața justiției.

„Un grup de funcționari, abătându-se de la îndatoririle lor și profitând de operațiunile de salvare și de asistență umanitară, au acționat într-un mod nedemn, însușindu-și valori economice găsite printre dărâmături”, a comunicat ministerul.

Autoritățile au publicat și imagini în care unul dintre polițiști își predă arma și își scoate uniforma, precum și fotografii cu cei patru agenți implicați.

Furturile continuă în zonele afectate

Numeroase jafuri și furturi au fost semnalate în zonele devastate după cutremure. Deși autoritățile au mobilizat forțe de ordine pentru a limita astfel de incidente, locuitorii spun că actele de vandalism și furt continuă în unele dintre cele mai afectate localități.

Cutremurele care au lovit Venezuela pe 24 iunie au avut magnitudini de 7,2 și 7,5 și s-au produs la un interval de mai puțin de un minut unul de celălalt, provocând distrugeri majore în special în statul La Guaira și în Caracas. Echipele de intervenție continuă operațiunile de căutare și salvare.

Bilanțul provizoriu indică cel puțin 2.000 de morți și mii de persoane dispărute.