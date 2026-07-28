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Două femei au murit după explozia unui centru comercial afectat de cutremur. Mai multe persoane sunt încă dispărute

Două femei, ambele în jurul vârstei de 20 de ani, și-au pierdut viața după o explozie produsă într-un centru comercial afectat de un cutremur puternic.
Două femei au murit după explozia unui centru comercial afectat de cutremur. Mai multe persoane sunt încă dispărute
Sursa foto: Captură video X
Andrei Rachieru
29 iul. 2026, 02:13, Știri externe
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Deflagrația a avut loc la scurt timp după seism și a provocat prăbușirea etajului al doilea al clădirii, în timp ce echipele de intervenție continuă căutările pentru persoanele care ar putea fi încă prinse sub dărâmături.

Autoritățile au anunțat că două femei în vârstă de aproximativ 20 de ani au murit în urma exploziei produse la centrul comercial Aeon. Incidentul s-a produs la scurt timp după cutremurul care a afectat zona.

În urma deflagrației, etajul al doilea al clădirii s-a prăbușit, iar mai multe persoane au rămas prinse sub dărâmături.

Salvatorii continuă operațiunile

Echipele de intervenție au lucrat pe parcursul nopții pentru a căuta supraviețuitori și a evacua victimele. Potrivit autorităților, alte cinci persoane rănite au fost scoase din centrul comercial și transportate pentru îngrijiri medicale.

De asemenea, o altă persoană se află în stare de stop cardio-respirator, iar medicii încearcă să o resusciteze.

Departamentul de pompieri a transmis că nu este cunoscut, deocamdată, numărul exact al persoanelor care au rămas blocate în interiorul centrului comercial după prăbușirea structurii.

Operațiunile de căutare și salvare continuă, iar autoritățile încearcă să stabilească atât cauza exactă a exploziei, cât și amploarea pagubelor produse de seism și de deflagrația care a urmat.

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