Crește bilanțul victimelor după cel mai puternic cutremur din Filipine din ultimii 50 de ani

Bilanțul ar putea crește, în timp ce echipele de intervenție continuă operațiunile de căutare și salvare, relatează The Independent.

Seismul, cel mai puternic înregistrat în Filipine după 1976, s-a produs la ora locală 07:37. Epicentrul a fost localizat în largul insulei Mindanao, la aproximativ 32 de kilometri de localitatea Maasim, din provincia Sarangani.

Clădiri prăbușite și alunecări de teren

Cele mai multe victime au fost provocate de prăbușirea clădirilor și de căderea unor elemente de construcție.

Autoritățile au anunțat că 13 persoane au murit într-o alunecare de teren declanșată de cutremur în municipalitatea Glan, din provincia Sarangani.

Alte decese au fost raportate în provinciile South Cotabato și Davao Occidental, precum și pe insula Balut.

Orașul General Santos, important centru portuar și comercial din sudul țării, a fost printre cele mai afectate. Mai multe clădiri au fost distruse sau grav avariate.

Salvatorii caută în continuare persoane care ar putea fi prinse sub dărâmături.

Numeroase drumuri au fost fisurate sau blocate de alunecări de teren.

Pene de curent și avertizări de tsunami

Cutremurul a lăsat fără energie electrică aproximativ 157.000 de consumatori, potrivit autorităților din domeniul energiei.

Serviciile de telefonie și comunicații au fost afectate în mai multe zone.

Seismul a declanșat avertizări de tsunami în Filipine, Japonia, Indonezia și Australia. Ulterior, alertele au fost anulate sau reduse.

În localitatea Kiamba, din provincia Sarangani, au fost înregistrate valuri de până la 1,4 metri. Valuri mai mici au fost detectate și în Japonia, Indonezia și Palau.

Peste 1.100 de replici

Institutul filipinez de seismologie a raportat peste 1.100 de replici după cutremur. Magnitudinea acestora a variat între 1,3 și 6,7.

Specialiștii avertizează că replicile ar putea continua mai mult de o lună.

„Sperăm că numărul victimelor nu va crește, dar ne așteptăm ca bilanțul să se modifice. Prioritatea noastră este căutarea și salvarea”, a declarat Bernardo Alejandro, oficial responsabil cu coordonarea intervenției în caz de dezastre.

Autoritățile au cerut populației să evite clădirile avariate până la finalizarea inspecțiilor.

Școli închise și mii de persoane strămutate

Cutremurul s-a produs chiar în prima zi a noului an școlar.

În mai multe școli au fost raportate scene de panică. Elevii au fost evacuați în timp ce clădirile se zguduiau.

Președintele Ferdinand Marcos Jr. a suspendat cursurile în zonele afectate și a ordonat mobilizarea agențiilor de intervenție.

Peste 20.000 de familii au fost nevoite să își părăsească locuințele.

Statele Unite au anunțat că sunt pregătite să ofere sprijin autorităților filipineze. Mesaje de susținere au fost transmise și de Japonia, Franța, Malaysia și Noua Zeelandă.

Filipine se află pe „Cercul de Foc al Pacificului”, una dintre cele mai active zone seismice din lume.