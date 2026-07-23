SUA restituie Indoneziei comori culturale furate. Artefacte vechi ale triburilor din Papua, recuperate de FBI după ani de investigații

Predarea oficială a avut loc miercuri seară, în cadrul unei întâlniri dintre directorul FBI, Kash Patel, și președintele Indoneziei, Prabowo Subianto, la reședința acestuia din Jakarta, mai scrie AP.

Obiecte de patrimoniu cu o valoare simbolică uriașă

Colecția recuperată cuprinde obiecte aparținând triburilor Dani și Asmat, precum și comunităților din zona lacului Sentani, toate din provincia Papua. Printre piesele restituite se află topoare ceremoniale din piatră șlefuită și alte obiecte ritualice folosite de generații întregi în comunitățile locale. Pentru populațiile din zonele muntoase ale Papua, topoarele din piatră nu reprezentau doar unelte. Ele simbolizau statutul social și bogăția, erau folosite în ceremonii și tranzacții matrimoniale și erau transmise din generație în generație ca adevărate moșteniri de familie.

Cum au fost recuperate obiectele

Ministrul Culturii din Indonezia, Fadli Zon, a declarat că obiectele au fost identificate după o amplă cercetare privind proveniența lor, care a demonstrat că acestea fuseseră scoase ilegal din Indonezia și introduse pe piața internațională de artă. Recuperarea a fost posibilă prin colaborarea dintre Ministerul Culturii și FBI, în cadrul programelor dedicate combaterii traficului internațional cu bunuri culturale.

Autoritățile indoneziene consideră că restituirea reprezintă mai mult decât recuperarea unor obiecte de muzeu. „Acest proces face parte din eforturile noastre de a ne recâștiga suveranitatea culturală”, a declarat ministrul Fadli Zon. Artefactele vor fi expuse la Muzeul Național al Indoneziei.

O ofensivă împotriva traficului cu opere de artă

Restituirea face parte dintr-o campanie mai amplă desfășurată de autoritățile americane pentru recuperarea și returnarea bunurilor culturale traficate ilegal în Asia de Sud-Est. La începutul lunii iulie, procurorii federali americani au restituit Indoneziei și două sculpturi budiste din bronz, datând din secolul al VIII-lea. Ancheta a arătat că acestea fuseseră furate din situri arheologice indoneziene și ajunseseră ulterior în colecția unui cetățean american.

În centrul anchetei, unul dintre cei mai cunoscuți traficanți de antichități

Investigațiile americane au stabilit că sculpturile și numeroase alte artefacte asiatice au fost introduse pe piața internațională prin intermediul lui Douglas Latchford, un cunoscut comerciant de antichități stabilit la Bangkok. Acesta a fost pus sub acuzare în Statele Unite în 2019, fiind suspectat că a coordonat timp de decenii o vastă rețea de trafic cu obiecte de patrimoniu provenite din Cambodgia și alte state din Asia de Sud-Est.

Dosarul penal a fost închis după decesul acestuia, însă autoritățile americane au continuat recuperarea pieselor identificate în colecții private și muzee. În 2021, un colecționar american a predat voluntar 34 de antichități din Asia de Sud-Est, după ce anchetatorii au demonstrat că acestea proveneau din jafuri arheologice.

Indonezia încearcă să își recupereze patrimoniul

În ultimii ani, Jakarta și-a intensificat eforturile pentru identificarea și recuperarea obiectelor de patrimoniu aflate în străinătate. Multe dintre acestea au părăsit țara în perioada colonială, când Indonezia s-a aflat timp de secole sub dominația Olandei, iar altele au fost scoase ilegal prin rețele de trafic internațional. Autoritățile colaborează în prezent cu mai multe state, inclusiv Statele Unite și Țările de Jos, pentru identificarea și repatrierea patrimoniului cultural dispersat în colecții publice și private din întreaga lume.