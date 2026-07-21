Mediafax Spania: „Acasă, oriunde ai fi”. Evenimentul care a pus în prim-plan românii din Spania și legătura cu România

Evenimentul „Mediafax Spania: Acasă, oriunde ai fi” a reunit la București reprezentanți ai mediului diplomatic, de business și ai comunității românești din Spania, într-o dezbatere dedicată prezentului și viitorului unei diaspore tot mai bine integrate.

Discuțiile s-au concentrat pe conceptul Mediafax Diaspora, gândit ca o platformă bidirecțională de comunicare între românii din afara țării și cei din România, dar și pe experiențele concrete ale celor care trăiesc „între două lumi”.

Viața între România și Spania: alegere de stil de viață

Unul dintre mesajele centrale ale conferinței a fost schimbarea profilului românilor care aleg Spania. Dacă în trecut motivația principală era munca, astăzi tot mai mulți aleg această țară pentru stilul de viață.

Sandra Gătejeanu-Gheorghe, consul general al României la Barcelona, a explicat că românii nu mai pleacă doar pentru a strânge bani și a reveni în țară.

„Astăzi românii aleg Spania pentru că își doresc să trăiască acolo: pentru climă, pentru sistemul educațional, pentru sistemul sanitar. Pandemia le-a permis multora să lucreze remote și să se stabilească acolo. Nu mai vorbim doar despre muncă, ci despre o alegere de viață”, a spus aceasta.

Potrivit acesteia, românii sunt foarte bine integrați în societatea spaniolă, iar comunitatea continuă să evolueze spre stabilitate și permanență.

Integrare, provocări și nevoia de informare

Participanții au discutat și despre provocările pe care le implică traiul între două țări, de la adaptare și identitate până la accesul la servicii și relația cu România.

Sorin Barbu, antreprenor român stabilit în Spania și membru al diasporei, a insistat asupra importanței informării corecte înainte de relocare.

„Este important să se informeze foarte bine, mai ales în ceea ce privește actele, în special dacă au copii. Dar trebuie să fie încrezători: Spania este o țară sigură, corectă, cu o economie puternică și cu mult soare”, a spus acesta.

El a subliniat și apropierea culturală dintre români și spanioli, inclusiv în gastronomie: „Avem același sânge latin și înțelegem mâncarea într-un mod diferit față de alte culturi”.

Turismul și gastronomia, punți între cele două țări

Un alt subiect important al conferinței a fost rolul turismului și al gastronomiei ca limbaj comun între România și Spania.

Javier Garcia del Valle, CEO Happy Tour, a vorbit despre legătura personală pe care o are cu România, după aproape 18 ani petrecuți aici.

„Pentru mine, România este ca acasă. Nu mă simt puțin român, mă simt mult român. Aproape 30% din viața mea am petrecut aici”, a declarat el.

Acesta a subliniat și potențialul turistic al României, pe care încearcă să îl promoveze inclusiv în Spania.

„România este o țară incredibilă, cu o frumusețe care trebuie promovată mult mai bine. Eu am încercat să contribui spunând povestea României ori de câte ori am avut ocazia”, a adăugat acesta.

Mediafax Spania, o platformă pentru o comunitate în schimbare

Conferința a evidențiat rolul Mediafax Spania ca spațiu de dialog și conexiune între comunități, într-un moment în care diaspora românească nu mai este definită exclusiv prin migrație economică, ci prin mobilitate, integrare și alegere de viață.

Prin această inițiativă, Mediafax își propune să consolideze legăturile dintre românii din Spania și cei din țară, să ofere informații relevante și să aducă în prim-plan poveștile și experiențele unei comunități aflate în plină transformare.