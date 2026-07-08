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InventART aduce arta, tehnologia și patrimoniul tehnic în dialog la Muzeul Național Tehnic „Dimitrie Leonida”, în perioada 9-11 iulie

În perioada 9–11 iulie 2026, la Muzeul Național Tehnic „Dimitrie Leonida” se lansează prima parte a programului InventART, organizat de asociația NeoArt, dedicat dialogului dintre tehnologie, artă și inovație, care propune publicului conferințe, expoziții, proiecții de film, intervenții, tururi ghidate și activități pentru copii.
InventART aduce arta, tehnologia și patrimoniul tehnic în dialog la Muzeul Național Tehnic „Dimitrie Leonida”, în perioada 9-11 iulie
Comunicate
08 iul. 2026, 12:09, Comunicate
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Programul reunește două conferințe tematice. Prima, conferința InventART, este moderată de Anca Boeriu și Andreea Sandu, coordonatoare și curatoare, și are ca invitați pe Alexandru Berceanu, Lorena Cocora, Aural Eye Studio, Ana Negoiță și Răzvan Dan Mic. Evenimentul va fi deschis de reprezentantele Muzeului Național Tehnic „Dimitrie Leonida” și Fundației Electrica, Laura Albani și Marilena Nedelcu, și va fi urmată de o selecție de filme Ars Electronica, realizată în parteneriat cu Forumul Cultural Austriac și prezentată de Andrei Popov. A doua conferință, „Forme de imaginație aplicată: despre creativitate în artă și știință” este moderată de Horea Avram și reunește invitați din domeniile artei, cercetării și industriilor creative: Horea Avram, Dan Mircea Cipariu, Ciprian Ciuclea, Dan Adrian Ionescu, Alina Rizescu și Andreea Sandu, într-o dezbatere despre felul în care creativitatea poate construi punți între artă, știință și noile tehnologii. Citeşte comunicatul integral AICI

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