Allianz-Țiriac lansează My Credit Protect, o asigurare împotriva pierderii locuinței

Allianz-Țiriac lansează My Credit Protect, o asigurare de viață asociată creditelor pentru locuință care oferă protecție și sprijin financiar familiei, ca să nu-și piardă casa în situații neprevăzute.

My Credit Protect este o asigurare independentă de banca de la care este luat împrumutul pentru locuință și oferă mai multă flexibilitate față de produsele standard atașate creditelor. Produsul se diferențiază prin evaluarea individuală a riscului și personalizarea protecției în funcție de profilul și nevoile fiecărui client. Astfel, pentru persoanele cu profil de risc favorabil, această abordare poate însemna un raport mai bun între protecția obținută și costul asigurării.

„Creditul pentru locuință este, pentru mulți români, unul dintre cele mai importante angajamente financiare pe termen lung. Puțini se gândesc însă la ce se întâmplă dacă pățesc ceva, iar familia nu mai poate plăti ratele. Protecția atașată creditelor imobiliare nu este o simplă formalitate, ci o decizie care poate ajuta familia să își păstreze stabilitatea financiară și locuința dacă se întâmplă ceva grav cu solicitantul creditului. My Credit Protect oferă clienților o soluție flexibilă și adaptată situației lor, într-un moment în care oamenii sunt tot mai atenți la deciziile și planurile lor financiare”, spune Codruța Furtună, director general adjunct cu responsabilități în aria de vânzări și distribuție la Allianz-Țiriac.

Produsul poate fi cumpărat prin rețeaua de agenți și brokeri Allianz-Țiriac înainte, în momentul sau după accesarea creditului. My Credit Protect le oferă clienților flexibilitate în alegerea protecției financiare și o relație directă cu asigurătorul. În cazul producerii unui risc asigurat, comunicarea și gestionarea dosarului se realizează direct cu Allianz-Țiriac, prin specialiști în asigurări. Clienții beneficiază, astfel, de expertiză specifică într-un proces în care claritatea, documentarea și soluționarea dosarului sunt esențiale.

Asigurarea acoperă riscul de deces, iar protecția principală poate fi completată cu o clauză suplimentară pentru invaliditate permanentă totală, ca urmare a unui accident sau a unei boli. Produsul este destinat persoanelor fizice cu vârste între 18 și 65 de ani, titulare ale unui contract de credit pentru locuință. Durata contractului de asigurare poate fi cuprinsă între 5 și 30 de ani, în funcție de perioada și condițiile creditului.

My Credit Protect face parte din strategia Allianz-Țiriac de a-și dezvolta portofoliul de asigurări de viață cu soluții flexibile și accesibile, care să ofere protecție familiilor în fiecare moment important din viață. Asigurarea completează opțiunile disponibile pentru clienții care au nevoie de sprijin pentru a-și proteja locuința, familia și echilibrul financiar pe termen lung.

Despre Allianz-Țiriac Asigurări

Allianz-Țiriac este parte a grupului german Allianz, unul dintre cei mai mari furnizori de servicii financiare și asigurări și cel mai valoros brand de asigurări din lume, potrivit celei mai recente evaluări Interbrand. În cei 30 de ani de activitate, Allianz-Țiriac a contribuit cu 20 miliarde de euro la economia României. Aportul total în economie al Allianz-Țiriac echivalează cu 0,6% din PIB-ul României în perioada analizată și s-ar putea concretiza în până la 80 de spitale moderne, 2.000 de școli noi, 2.000 de kilometri de autostradă sau 130.000 de locuințe sociale.