PENNY e BFF-ul tău de distracție la CODRU Festival 2026

Vara aceasta, PENNY aduce energia de festival mai aproape de public și revine la CODRU Festival cu experiențe unice. Între 28 și 30 august, Pădurea Verde din Timișoara se transformă într-un spațiu al muzicii, naturii și momentelor trăite împreună, într-una dintre cele mai îndrăgite experiențe ale verii.

La ediția din acest an, PENNY pregătește pentru participanți experiențe speciale, gândite să completeze atmosfera de festival. Printre acestea se numără un cort de activare, sampling cu produse PENNY, un photo corner, stand cu fructe proaspete și un fresh bar. Festivalierii vor putea descoperi și o zonă dedicată copiilor, iar prezența PENNY va fi marcată inclusiv printr-un moment special pe scena principală și un takeover pe scena de folk. Pe durata celor trei zile, participanții vor avea parte și de concursuri, premii și alte surprize.

Pentru cei care își pregătesc deja experiența la festival, PENNY aduce un motiv în plus de bucurie: începând cu 2 iulie, biletele la CODRU Festival pot fi achiziționate cu o reducere de 20% folosind codul de discount din aplicația PENNY. Surprizele continuă și pe canalele oficiale de social media PENNY, Facebook și Instagram, unde, începând cu 30 iulie, vor fi organizate concursuri dedicate fanilor la care se pot câștiga prin tragere la sorți invitații duble. Citeşte comunicatul integral AICI