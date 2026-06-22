Un robot cu IA conduce și este singurul angajat al unui magazin non-stop

Un magazin deschis în regim non-stop este administrat de un robot cu IA. Potrivit South China Morning Post, este primul magazin de acest tip care se deschide în Hong Kong. În magazin nu lucrează decât robotul umanoid numit „Xiao Gai”.

Acesta a fost realizat de compania Galbot, cu sediul la Beijing. Robotul are o înălțime de 1,75 m și își folosește brațele lungi pentru a aproviziona rafturile, a selecta articolele și a gestiona casele de marcat.

Corporația de Investiții din Hong Kong, care susține proiectul, îl salută ca pe un semn al modului în care inteligența artificială „intră în viața de zi cu zi a oamenilor”.

Robotul cu IA vorbește în mai multe limbi

Potrivit lui Galbot, robotul Xiao Gai poate iniția conversații prietenoase în mai multe limbi. El vinde mai multe produse, inclusiv gustări, băuturi răcoritoare și medicamente fără rețete. Galbot estimează că apariția magazinului va duce la creșterea traficului pietonal din zonă cu până la 40%.

De altfel, compania intenționează să deschidă încă 100 de magazine gestionate de roboți în zece orașe din China.

Roboții cu IA au făcut și prostii

Rămâne de văzut ce rezultate va avea investiția din Hong Kong. Recent, un robot dintr-un restaurant a luat-o razna aruncând tacâmuri, în timp ce angajații se chinuiau să-l controleze.

Un sistem cu inteligență artificială care a fost însărcinată cu conducerea unei cafenele din Stockholm și-a epuizat cea mai mare parte a bugetului în nici o lună, făcând gafe precum comandarea a 3.000 de mănuși de latex.

Totuși, saga roboților pare să fie la început în ciuda experimentelor nereușite. În luna mai, Japan Airlines a anunțat că va folosi roboți pentru poziția de manipulant de bagaje pe Haneda din Tokyo, unul dintre cele mai aglomerate aeroporturi din lume.