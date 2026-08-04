Shein își reduce pretențiile pentru debutul pe bursă. Evaluarea vizată este de aproape trei ori mai mică decât în 2022

Retailerul de modă Shein intenționează să se listeze la Bursa din Hong Kong în a doua jumătate a lunii august, iar compania urmărește o evaluare cuprinsă între 30 și 40 de miliarde de dolari, potrivit unor surse apropiate procesului, citate de Reuters.

Dacă tranzacția va fi finalizată în aceste condiții, evaluarea companiei va fi mult sub nivelul maxim atins în 2022, când Shein era estimată la aproximativ 98 de miliarde de dolari. Ulterior, valoarea sa a scăzut la 64 de miliarde de dolari în rundele private de finanțare din 2023 și 2024, pe fondul încetinirii ritmului de creștere și al schimbărilor din mediul economic și comercial.

Potrivit surselor Reuters, compania a început deja întâlnirile cu investitori instituționali, iar oferta ar putea fi lansată între mijlocul și sfârșitul lunii august. Totuși, calendarul și evaluarea finală rămân deschise, acestea urmând să fie ajustate în funcție de interesul manifestat de investitori.

Pierderi și încetinirea creșterii

Documentele preliminare depuse pentru listare arată că Shein a înregistrat în ultimul trimestru o pierdere de aproximativ 99 de milioane de dolari. Rezultatul vine după încetinirea vânzărilor, influențată inclusiv de eliminarea, în Statele Unite, a facilității vamale pentru coletele de valoare redusă.

Rezultatele financiare au fost afectate și de o ajustare contabilă unică, însă documentele indică și o diminuare a ritmului de creștere a veniturilor și o presiune tot mai mare asupra marjelor de profit.

Compania se confruntă, în același timp, cu costuri comerciale mai ridicate, o supraveghere mai strictă din partea autorităților de reglementare și o concurență tot mai puternică pe piața globală a comerțului electronic.

Investitorii cer o evaluare mai redusă

Potrivit surselor citate de Reuters, o parte dintre investitorii de referință implicați în ofertă consideră că o evaluare apropiată de 30-32 de miliarde de dolari ar fi mai potrivită în actualul context de piață.

Strategia Shein este orientată mai degrabă spre stabilirea unui preț care să susțină evoluția acțiunilor după debutul bursier decât spre obținerea celei mai mari evaluări posibile.

În plus, compania analizează modalități prin care să reducă impactul asupra investitorilor care au participat la ultimele runde private de finanțare, în condițiile în care listarea este așteptată să aibă loc la o valoare inferioară celei la care aceștia au investit. Printre variantele analizate se numără acordarea unor compensații financiare sau emiterea unor acțiuni suplimentare la un preț de conversie mai avantajos.

Ce înseamnă listarea pentru piața de retail

Shein, fondată în China și cu sediul în Singapore, comercializează articole vestimentare și accesorii în aproximativ 160 de țări și este unul dintre cele mai populare magazine online de modă, inclusiv în România, unde produsele sale au câștigat o cotă importantă de piață în ultimii ani.

Listarea în Hong Kong vine după ce compania nu a reușit să obțină o debut bursier la New York și, ulterior, la Londra. În luna iulie, autoritatea de reglementare a pieței de capital din China a aprobat oficial planurile pentru listarea în Hong Kong.

Fondurile atrase prin oferta publică ar urma să fie folosite pentru investiții în tehnologie, consolidarea brandului la nivel internațional, proiecte de responsabilitate socială și alte obiective de dezvoltare ale companiei.