Debut spectaculos la bursă pentru cel mai mare producător chinez de cipuri de memorie. Acțiunile au crescut cu peste 470%

Creșterea de peste 470% a dus valoarea de piață a companiei la aproximativ 3.300 de miliarde de yuani, echivalentul a 487,3 miliarde de dolari. CXMT a devenit astfel cea mai valoroasă companie listată din China continentală, scrie BBC.

Debutul spectaculos a avut loc într-o perioadă în care acțiunile companiilor tehnologice au înregistrat scăderi puternice la nivel mondial.

CXMT produce cipuri de memorie DRAM, folosite în centrele de date pentru inteligență artificială, telefoane mobile, calculatoare, tablete și alte dispozitive electronice.

Compania a fost înființată în 2016 de Zhu Yiming și are sediul în orașul Hefei, din provincia Anhui, în estul Chinei.

CXMT a anunțat că intenționează să folosească cea mai mare parte a fondurilor obținute prin oferta publică inițială pentru a-și extinde producția de cipuri de memorie și pentru a investi mai mult în cercetare și dezvoltare.

Evoluția arată și interesul puternic al investitorilor chinezi pentru un producător local de cipuri, în contextul în care guvernul de la Beijing încearcă să reducă dependența industriei tehnologice a țării de furnizorii străini.

Succesul listării reprezintă și o veste bună pentru autoritățile chineze, care au adoptat mai multe măsuri pentru a limita declinul bursier ce a șters peste 1.500 de miliarde de dolari din valoarea pieței în ultimele săptămâni.

Piața mondială a cipurilor DRAM este dominată de companiile sud-coreene Samsung Electronics și SK Hynix și de grupul american Micron. Împreună, cele trei companii asigură aproximativ 90% din producția globală.