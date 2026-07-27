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Prețul petrolului scade după ce SUA și Iranul au suspendat atacurile

Prețul petrolului a scăzut luni cu aproximativ 4%, după ce Statele Unite și Iranul au suspendat atacurile în weekend.
Prețul petrolului scade după ce SUA și Iranul au suspendat atacurile
Iulian Moşneagu
27 iul. 2026, 09:50, Economic
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Cotația petrolului Brent a scăzut cu 3,96 dolari, respectiv 4,1%, până la 92,82 dolari pe baril. În prima parte a ședinței, prețul a coborât pentru scurt timp sub pragul de 90 de dolari, notează Reuters.

Țițeiul american West Texas Intermediate se tranzacționa la 85,29 dolari pe baril, în scădere cu 4,02 dolari, respectiv 4,5%.

Prețul petrolului Brent urcase anterior până la 100 de dolari pe baril. Conflictul din Orientul Mijlociu a redus transporturile prin Strâmtoarea Ormuz și s-a extins în Marea Roșie, afectând inclusiv exporturile Arabiei Saudite către Asia prin Strâmtoarea Bab el-Mandeb.

Ambasadorul SUA la ONU, Mike Waltz, a declarat că președintele Donald Trump a decis suspendarea atacurilor americane pentru a oferi mai mult timp eforturilor diplomatice.

În pofida suspendării atacurilor, mai puțin de zece nave comerciale au traversat zilnic Strâmtoarea Hormuz în weekend, potrivit datelor companiei Kpler.

În plus, traficul maritim prin Strâmtoarea Bab el-Mandeb a scăzut duminică, după ce rebelii houthi din Yemen au atacat instalații petroliere saudite de pe coasta Mării Roșii.

Unii analiști consideră că prețurile petrolului ar putea rămâne ridicate dacă livrările vor continua să fie afectate de situația tensionată din Orientul Mijlociu și de războiul dintre Rusia și Ucraina.

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