Trump amenință Iranul după atacul asupra petrolierelor saudite. Petrolul Brent trece de 100 de dolari pe baril

Incidentul amplifică tensiunile din Orientul Mijlociu și extinde conflictul într-un al doilea punct strategic pentru transportul maritim internațional.

Potrivit informațiilor disponibile, atacul a vizat două nave petroliere aparținând Arabiei Saudite, într-o zonă esențială pentru comerțul global cu petrol. Washingtonul consideră că rebelii Houthi, susținuți de Iran, sunt responsabili pentru acțiune, iar reacția administrației americane a fost una fermă.

Donald Trump a declarat că Statele Unite sunt pregătite să răspundă prin măsuri militare semnificative împotriva Iranului și a aliaților săi, avertizând că orice nouă escaladare va avea consecințe serioase, scrie Reuters.

Prețul petrolului explodează

Piața internațională a petrolului a reacționat imediat la intensificarea conflictului. Investitorii se tem că violențele ar putea afecta și alte rute maritime importante pentru transportul de țiței, ceea ce ar reduce oferta disponibilă pe piața mondială.

Ca urmare, cotația petrolului Brent a crescut cu peste 6%, depășind pragul psihologic de 100 de dolari pe baril pentru prima dată din luna mai. Este una dintre cele mai puternice creșteri înregistrate de la izbucnirea actualului conflict din Orientul Mijlociu.

Analiștii avertizează că orice perturbare suplimentară a traficului maritim prin Marea Roșie ar putea alimenta noi scumpiri ale energiei și ar avea efecte asupra economiei globale, inclusiv asupra prețurilor la carburanți și transport.

Trump amenință Iranul după atacul asupra petrolierelelor saudite și crește riscul unei escaladări regionale

Marea Roșie reprezintă una dintre cele mai importante rute comerciale din lume, fiind traversată zilnic de nave care transportă petrol și alte mărfuri între Asia, Orientul Mijlociu și Europa. Atacurile asupra navelor comerciale din această zonă au devenit tot mai frecvente în contextul conflictului regional.

Declarațiile lui Donald Trump sporesc temerile privind o posibilă confruntare militară directă între Statele Unite și Iran. O astfel de evoluție ar putea avea consecințe majore asupra securității regionale și asupra piețelor financiare internaționale.

În același timp, investitorii urmăresc cu atenție evoluția situației, întrucât orice nou incident în Marea Roșie sau în alte puncte strategice pentru transportul maritim ar putea genera noi creșteri ale prețului petrolului și volatilitate pe piețele globale.