Trump spune că SUA vor folosi activele iraniene înghețate pentru a despăgubi navele avariate în Golf

Într-o postare publicată pe platforma Truth Social, Trump a transmis că măsura se aplică „până la noi ordine”.

„Vă rog să considerați această declarație drept o notificare oficială că, începând din acest moment și până la noi ordine, toate pagubele provocate navelor, mărfurilor sau oricăror bunuri conexe vor fi plătite din banii Iranului pe care Statele Unite îi dețin și îi controlează”, a scris liderul de la Casa Albă.

Anunțul lui Trump vine pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu și al atacurilor asupra transportului maritim din două dintre cele mai importante rute comerciale din lume. Joi, rebelii houthi din Yemen, susținuți de Iran, au revendicat atacuri asupra unor petroliere saudite în Marea Roșie, în apropierea strâmtorii Bab el-Mandeb, iar administrația americană acuză Teheranul că este responsabil pentru acțiunile aliaților săi regionali.

În paralel, traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz rămâne afectat de conflictul dintre SUA și Iran. Washingtonul susține că desfășoară operațiuni militare pentru protejarea libertății de navigație și reducerea capacității Iranului de a amenința transportul comercial, în timp ce Teheranul a fost acuzat că a atacat sau a sprijinit atacuri asupra unor nave comerciale și petroliere din regiune.

De asemenea, declarația lui Trump nu este o idee nouă. La începutul lunii iunie, administrația sa analiza deja posibilitatea folosirii activelor iraniene înghețate pentru a acoperi pagubele provocate aliaților din Golf de atacurile atribuite Iranului. Anunțul de vineri extinde această abordare și la despăgubirea navelor și încărcăturilor afectate.