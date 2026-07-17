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Alertă și confuzie în Dubai după mai multe bubuituri. Autoritățile dezmint informațiile despre explozii

Mai multe informații apărute joi seară pe rețelele sociale au alimentat temerile privind posibile explozii în centrul orașului Dubai, pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu, anunță Euronews.
Alertă și confuzie în Dubai după mai multe bubuituri. Autoritățile dezmint informațiile despre explozii
Sursă foto: Hepta
Victor Dan Stephanovici
17 iul. 2026, 08:19, Știri externe
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Confuzia a apărut după ce au fost raportate zgomote puternice în zona centrală a orașului, iar unele mesaje distribuite online susțineau că acestea ar fi fost provocate de interceptarea unor rachete, scrie Euronews.

Nu au avut loc explozii în centrul orașului, spun autoritățile

Dubai Media Office a transmis că informațiile privind explozii în centrul orașului sunt neadevărate. Instituția a precizat că incidentele despre care s-a vorbit pe rețelele sociale nu au avut loc în zona Downtown Dubai și a cerut populației să urmărească exclusiv comunicările oficiale ale autorităților. Până în acest moment, nu există informații oficiale care să confirme un atac asupra orașului.

Tensiunile din regiune rămân ridicate

Evenimentul are loc în timp ce conflictul din Orientul Mijlociu continuă să se intensifice. După reluarea ostilităților dintre Iran și adversarii săi, săptămâna trecută, Teheranul a lansat atacuri asupra mai multor state din regiune. Autoritățile din Kuweit au anunțat că armata a interceptat drone lansate în urma atacurilor iraniene, în timp ce Ministerul de Interne din Bahrain le-a cerut cetățenilor și rezidenților să rămână calmi și să se deplaseze către cele mai apropiate adăposturi sigure.

Emiratele Arabe Unite, vizate anterior de Iran

Emiratele Arabe Unite au fost atacate de Iran și în primele luni ale conflictului izbucnit în februarie. Ulterior, atacurile au încetat după armistițiul dintre Statele Unite și Iran și după semnarea acordului-cadru de încetare a războiului, la mijlocul lunii iunie. Reluarea confruntărilor militare din ultimele zile a readus însă întreaga regiune în stare de alertă, chiar dacă până acum autoritățile din Dubai spun că orașul nu a fost ținta unui nou atac. Situația rămâne în evoluție, iar autoritățile monitorizează în continuare evenimentele din regiune.

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