Dubai pregătește o rută de salvare în afara Golfului. Noul port va ocoli Strâmtoarea Ormuz

Compania DP World, controlată de Dubai, negociază dezvoltarea unui port multifuncțional în regiunea Fujairah, precum și construirea unui nou terminal în portul deja existent din emirat, potrivit unor surse citate de Financial Times.

Proiectul ar permite mărfurilor să ajungă direct pe coasta Emiratelor Arabe Unite dinspre Golful Oman, fără să mai intre în Golful Persic prin Strâmtoarea Ormuz. Containerele ar urma să fie transportate ulterior pe șosea către Dubai, Abu Dhabi și celelalte state din regiune.

Portul care ar reduce dependența Dubaiului de Jebel Ali

Planul reprezintă o schimbare importantă pentru Dubai, care și-a construit statutul de centru comercial și financiar global în jurul portului Jebel Ali.

Jebel Ali este cel mai mare port de containere din regiune și unul dintre cele mai importante noduri logistice din lume. Portul deservește peste 80 de rute maritime săptămânale și este conectat cu mai mult de 150 de porturi internaționale.

În 2025, Jebel Ali a procesat aproximativ 15,6 milioane de containere standard de 20 de picioare, cunoscute în industrie sub denumirea de TEU. Amplasarea sa în interiorul Golfului Persic îl face însă dependent de libera circulație prin Strâmtoarea Ormuz.

Această vulnerabilitate a devenit evidentă după izbucnirea războiului, la sfârșitul lunii februarie. După ce Iranul a restricționat circulația prin strâmtoare, activitatea portului Jebel Ali ar fi scăzut cu până la 90-95%, potrivit surselor citate de publicația britanică.

Noul port ar putea fi construit în numai 18 luni

DP World discută deja condițiile proiectului cu autoritățile, însă structura investiției și sursele de finanțare nu au fost încă stabilite definitiv.

O primă etapă ar presupune investiții de sute de milioane de dolari. Valoarea ar putea crește ulterior, în funcție de capacitatea suplimentară necesară.

Un oficial al companiei a afirmat că noile facilități ar putea fi finalizate în aproximativ un an și jumătate. DP World nu a confirmat oficial detaliile proiectelor, dar a recunoscut că lucrează la planuri pentru diversificarea rutelor logistice pe fondul perturbărilor din regiune.

Noul port nu ar urma să înlocuiască Jebel Ali. Complexul din Dubai include, pe lângă terminalele maritime, o uriașă zonă economică liberă, depozite, fabrici și infrastructură industrială construită de-a lungul mai multor decenii.

Rolul instalațiilor din Fujairah ar fi, în primul rând, acela de rută alternativă în cazul în care accesul prin Strâmtoarea Ormuz este din nou blocat sau limitat.

Traficul prin Ormuz s-a prăbușit

Înaintea războiului, aproximativ 135 de nave traversau zilnic Strâmtoarea Ormuz. După restricțiile impuse de Iran și atacurile asupra transportului maritim, numărul acestora a depășit rareori 40 de nave pe zi.

Reluarea confruntărilor și atacurile din ultima perioadă au redus din nou traficul la doar câteva traversări, în ciuda armistițiului interimar negociat între Statele Unite și Iran.

Situația a obligat DP World să redirecționeze deja o parte dintre transporturile destinate portului Jebel Ali către Fujairah și Khor Fakkan. Cele două porturi de pe coasta estică sunt însă puternic aglomerate.

Compania Gulftainer, cu sediul în Sharjah, a anunțat la rândul său un program de investiții de două miliarde de dolari pentru extinderea terminalului de containere din Khor Fakkan.

Fujairah devine punctul strategic al Emiratelor

Fujairah este singurul dintre cele șapte emirate care are cea mai mare parte a coastei direct la Golful Oman, în afara Strâmtorii Hormuz.

Regiunea are deja un rol esențial în exporturile de energie. Abu Dhabi folosește o conductă cu o capacitate de aproximativ 1,5 milioane de barili pe zi pentru a transporta petrol către Fujairah, evitând astfel strâmtoarea. O a doua conductă este în construcție, iar autoritățile analizează și realizarea unei rute pentru benzină, motorină și combustibil de aviație.

Prin construirea noului port, Emiratele Arabe Unite încearcă să aplice aceeași strategie și comerțului cu mărfuri: crearea unor coridoare care să poată funcționa chiar și atunci când Strâmtoarea Hormuz devine impracticabilă.

Conflictul ar urma să afecteze semnificativ și rezultatele DP World. Moody’s estimează că profitul operațional al grupului ar putea scădea de la 6,6 miliarde de dolari în 2025 la aproximativ 5,9 miliarde de dolari în acest an.