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Trump: Strâmtoarea Ormuz este deschisă traficului comercial, în pofida escaladării conflictului cu Iranul

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat duminică că Strâmtoarea Ormuz rămâne deschisă traficului comercial, în ciuda schimburilor de atacuri dintre SUA și Iran, care au amplificat temerile privind siguranța navigației pe una dintre cele mai importante rute de transport al petrolului din lume.
Trump: Strâmtoarea Ormuz este deschisă traficului comercial, în pofida escaladării conflictului cu Iranul
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Andrei Rachieru
12 iul. 2026, 19:11, Știri externe
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Afirmațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Meet the Press” de la NBC, în contextul în care tensiunile militare dintre Washington și Teheran continuă să escaladeze, iar securitatea transportului maritim prin Strâmtoarea Oormuz este atent monitorizată de piețele internaționale, scrie Reuters.

Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai importante artere energetice la nivel mondial, fiind tranzitată de o parte semnificativă a exporturilor globale de petrol și gaze naturale lichefiate. Orice perturbare a traficului în această zonă poate avea un impact major asupra prețurilor energiei și asupra economiei globale.

Președintele american Donald Trump a anunțat vineri, într-o postare pe Truth Social, că armistițiul dintre SUA și Iran a luat sfârșit. Cu toate acestea, el a punctat faptul că Teheranul a solicitat continuarea negocierilor în vederea încetării ostilităților.

„Republica Islamică Iran ne-a cerut să continuăm «discuțiile». Am fost de acord să facem acest lucru, dar Statele Unite le-au declarat, fără echivoc, că încetarea focului S-A ÎNCHEIAT!”, a scris Trump pe Truth Social.

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