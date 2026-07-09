Germania se răzgândește: vrea să retragă soldații din misiunea Ormuz

În urma reluării atacurilor americane asupra Iranului, Partidul Social Democrat (SPD) a anunțat astăzi că solicită readucerea în țară a forțelor armate germane (Bundeswehr) desfășurate în regiune pentru o posibilă misiune în Strâmtoarea Ormuz.

„Situația din Iran nu se ameliorează. Dimpotrivă, se înrăutățește”, a declarat Siemtje Möller, liderul adjunct al grupului parlamentar al SPD, responsabilă de politica externă și de apărare, pentru Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Abandonarea armistițiului convenit ridică îngrijorări că luptele se vor intensifica din nou. „Acest lucru împinge, de asemenea, condițiile pentru o posibilă contribuție militară germană la o misiune în Strâmtoarea Ormuz și mai departe în viitor”, a spus Möller.

„Soldații noștri, care așteaptă în prezent în Djibouti o posibilă desfășurare, merită clarificări”, a cerut Möller. „Prin urmare, aceștia ar trebui retrași din regiune pentru moment.”

Intenția guvernului german

Guvernul german trimisese în regiune nava de vânătoare de mine „Fulda” și nava de aprovizionare „Mosel” pentru a fi pregătite pentru o operațiune internațională de deminare.

Guvernul german a precizat însă că acest lucru necesită încetarea ostilităților, un mandat internațional și cel puțin acceptarea iraniană a desfășurării. Nimic nu este însă previzibil și nici nu există un mandat necesar pentru forțele armate germane.

Trimiterea navelor germane în regiune are ca scop pregătirea unei potențiale misiuni de deminare în Strâmtoarea Ormuz. Această decizie strategică a fost anunțată de ministrul german al apărării, Boris Pistorius, în contextul planurilor internaționale de redeschidere și securizare a acestei rute comerciale vitale.

Navele au tranzitat Marea Roșie și au sosit la sfârșitul lunii iunie în Djibouti, fiind poziționate strategic în apropierea peninsulei arabe. Ele au fost escortate pe parcursul traseului de nave militare britanice.

Vânătorul de mine „Fulda” (clasa Frankenthal ) este specializat în localizarea și neutralizarea minelor maritime cu ajutorul scafandrilor și al dronelor subacvatice autonome. Acesta este susținut de nava de aprovizionare (tender) „Mosel” (clasa Elbe ), care asigură suportul logistic și tehnic necesar pe parcursul operațiunilor.

Experții militari estimează că în Strâmtoarea Ormuz au fost amplasate câteva zeci de mine maritime. Rolul contingentului german urma să fie curățarea apelor pentru a relua în siguranță navigația comercială globală.

Deși navele au fost repoziționate preventiv în zonă, participarea efectivă la acțiunile de deminare necesită stabilirea unui acord internațional clar (sub egida NATO, a UE sau a ONU) și, obligatoriu, aprobarea Bundestagului (parlamentul german) pentru o misiune militară externă.

La summitul NATO de la Ankara, președintele american Donald Trump s-a plâns din nou că aliații săi nu l-au ajutat în războiul din Iran și din Strâmtoarea Ormuz.

„Acest lucru nu înseamnă în mod explicit că Germania este fundamental dispusă să contribuie”, a declarat Möller pentru FAZ. „De îndată ce există un armistițiu stabil și perspectiva aprobării din partea statelor de coastă afectate, marina poate fi redistribuită în regiune în orice moment. Până atunci, nu ar trebui să ne mai ținem soldații în așteptare.”