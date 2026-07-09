Bugetul rus a încasat venituri din petrol și gaze în valoare de 3,66 trilioane de ruble (41,98 miliarde de euro) în perioada ianuarie-iunie 2026. Suma este cu 22,7% mai mică decât în aceeași perioadă din 2025, a raportat Ministerul Finanțelor de la Moscova.
Scăderea veniturilor Rusiei din petrol și gaze continuă tendința negativă după ce pe întregul an 2025 încasările din energie scăzuseră deja cu 24% (aproape un sfert) față de anul precedent.
Finanțiștii menționează însă că acum principalul motiv al scăderii veniturilor din petrol și gaze a fost „scăderea prețurilor petrolului în perioadele anterioare”. Veniturile din activități non-petrol și gaze s-au ridicat la 14,96 miliarde de ruble (o creștere de 16,3% față de anul precedent).
La sfârșitul primei jumătăți a anului, bugetul federal a înregistrat un deficit de 5,731 miliarde de ruble, cu 2,35 miliarde de ruble mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut. „Deficitul ridicat de la începutul anului s-a datorat în principal finanțării în avans a cheltuielilor”, a explicat Ministerul Finanțelor.
La începutul lunii iunie, președintele Vladimir Putin a declarat că dependența economiei și bugetului rus de veniturile din petrol și gaze a scăzut semnificativ în ultimii ani. Potrivit acestuia, în 2022, petrolul și gazele au reprezentat aproximativ 42% din PIB, în timp ce în prezent reprezintă 23%.
Unul dintre principalii factori de scădere reprezintă plafoanele de preț și sancțiunile stricte: Introducerea de noi pachete de sancțiuni internaționale a impus mecanisme de control mult mai rigide, forțând marii cumpărători internaționali să evite sau să ceară discounturi masive pentru țițeiul rusesc.
Al doilea factor este determinat de scăderea prețurilor globale: Scăderea prețului mediu al barilului de petrol la nivel mondial, combinată cu o monedă națională mai puternică în anumite intervale de raportare, a diminuat valoarea încasărilor convertite în bugetul intern.
Criza internă de rafinare generată de atacurile cu drone reprezintă o altă cauză. Pe parcursul ultimului an, atacurile constante asupra infrastructurii energetice au scos din funcțiune aproximativ 25% până la o treime din capacitatea de rafinare a Rusiei. Acest lucru a generat o criză internă de combustibil și a forțat autoritățile să plafoneze sau să raționalizeze vânzările de carburanți în majoritatea regiunilor.