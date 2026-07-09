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Rusia admite că „mașinăria de război” are probleme: veniturile din petrol și gaze au scăzut cu aproape un sfert

Veniturile Rusiei din petrol și gaze au scăzut cu aproape un sfert în prima jumătate a anului, anunță ministerul de Finanțe de la Moscova.
Rusia admite că
Sorina Matei
09 iul. 2026, 17:58, Economic
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Bugetul rus a încasat venituri din petrol și gaze în valoare de 3,66 trilioane de ruble (41,98 miliarde de euro) în perioada ianuarie-iunie 2026. Suma este cu 22,7% mai mică decât în ​​aceeași perioadă din 2025, a raportat Ministerul Finanțelor de la Moscova.

Scădere continuă

Scăderea veniturilor Rusiei din petrol și gaze continuă tendința negativă după ce pe întregul an 2025 încasările din energie scăzuseră deja cu 24% (aproape un sfert) față de anul precedent.

Finanțiștii menționează însă că acum principalul motiv al scăderii veniturilor din petrol și gaze a fost „scăderea prețurilor petrolului în perioadele anterioare”. Veniturile din activități non-petrol și gaze s-au ridicat la 14,96 miliarde de ruble (o creștere de 16,3% față de anul precedent).

La sfârșitul primei jumătăți a anului, bugetul federal a înregistrat un deficit de 5,731 miliarde de ruble, cu 2,35 miliarde de ruble mai mare decât în ​​aceeași perioadă a anului trecut. „Deficitul ridicat de la începutul anului s-a datorat în principal finanțării în avans a cheltuielilor”, a explicat Ministerul Finanțelor.

La începutul lunii iunie, președintele Vladimir Putin a declarat că dependența economiei și bugetului rus de veniturile din petrol și gaze a scăzut semnificativ în ultimii ani. Potrivit acestuia, în 2022, petrolul și gazele au reprezentat aproximativ 42% din PIB, în timp ce în prezent reprezintă 23%.

Factorii principali ai scăderilor veniturilor energetice

HANDOUT – 01 April 2026, Russia, Mowcow: Russian President Vladimir Putin delivers a video address to participants in the International Transport and Logistics Forum at ExpoForum. Photo: -/Kremlin/dpa – ATTENTION: editorial use only and only if the credit mentioned above is referenced in full

Unul dintre principalii factori de scădere reprezintă plafoanele de preț și sancțiunile stricte: Introducerea de noi pachete de sancțiuni internaționale a impus mecanisme de control mult mai rigide, forțând marii cumpărători internaționali să evite sau să ceară discounturi masive pentru țițeiul rusesc.

Al doilea factor este determinat de scăderea prețurilor globale: Scăderea prețului mediu al barilului de petrol la nivel mondial, combinată cu o monedă națională mai puternică în anumite intervale de raportare, a diminuat valoarea încasărilor convertite în bugetul intern.

Criza internă de rafinare generată de atacurile cu drone reprezintă o altă cauză. Pe parcursul ultimului an, atacurile constante asupra infrastructurii energetice au scos din funcțiune aproximativ 25% până la o treime din capacitatea de rafinare a Rusiei. Acest lucru a generat o criză internă de combustibil și a forțat autoritățile să plafoneze sau să raționalizeze vânzările de carburanți în majoritatea regiunilor.

Veniturile din petrol și gaze reprezintă în mod tradițional un sfert (25%) din totalul veniturilor bugetului federal rus.
Scăderea acestor încasări este extrem de problematică pentru Kremlin, în condițiile în care cheltuielile pentru apărare și securitate națională au crescut masiv pentru a susține campania militară din Ucraina, ajungând să reprezinte aproape o treime din totalul cheltuielilor statului. Ca urmare a acestui dezechilibru economic, economiștii estimează că deficitul bugetar al Rusiei s-ar putea tripla în perioada următoare.

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