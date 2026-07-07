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NATO își consolidează supravegherea aeriană. Alianța ar urma să achiziționeze cinci drone Triton

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat marți că aliații vor achiziționa până la cinci drone de supraveghere la mare altitudine MQ-4C Triton care vor completa flota actuală de drone RQ-4D Phoenix.
NATO își consolidează supravegherea aeriană. Alianța ar urma să achiziționeze cinci drone Triton
Mark Rutte, șeful NATO. Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Radu Mocanu
07 iul. 2026, 11:26, Știri externe
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Anunțul a fost făcut de Mark Rutte, secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, în marja unui forum dedicat industriei de apărare, organizat înaintea summitului NATO de la Ankara, potrivit Reuters.  

Oficialul a precizat că activitățile de informații, supraveghere și recunoaștere sunt esențiale pentru securitatea Alianței. 

O nouă componentă pentru flota Alianței

Norvegia, Finlanda, Germania și Danemarca au semnat o scrisoare de intenție pentru achiziționarea a până la cinci drone MQ-4C Triton, aceasta fiind prima achiziție de acest fel din istoria Alianței. 

Noile aparate vor completa flota existentă de drone RQ-4D Phoenix utilizată pentru misiuni de informații, supraveghere și recunoaștere și operată de la baza aeriană Sigonella, din Sicilia. 

Atât dronele Triton, cât și cele Phoenix sunt dezvoltate pe baza platformei Northrop Global Hawk. Acestea au o anvergură a aripilor de aproximativ 35,4 metri și pot rămâne în aer mai mult de 30 de ore, fiind destinate misiunilor de monitorizare pe distanțe foarte mari. 

Agenda summitului

Pe agenda oficială se află creșterea cheltuielilor pentru apărare, sprijinul acordat Ucrainei și consolidarea industriei de apărare, însă discuțiile sunt așteptate să fie dominate și de reducerea prezenței militare americane în Europa și de efectele războiului din Orientul Mijlociu. 

Pe lângă reuniunea liderilor politici, summitul include și un forum dedicat industriei de apărare. Reprezentanți ai guvernelor, ai NATO și ai principalelor companii din domeniu discută despre creșterea producției de armament și dezvoltarea noilor tehnologii militare, considerate esențiale în contextul  internațional tot mai instabil. 

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