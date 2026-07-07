Vizita la TUSAŞ

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a vizitat alături de șeful Președintelui turc pentru Industria de Apărare, Haluk Görgün, instalațiile Turkish Aerospace Industries (TUSAŞ).

Totul s-a întâmplat în contextul Summitului NATO de la Ankara și desfășurării Forumului NATO pentru Industria de Apărare.

În timpul vizitei, delegația română a fost informată despre proiectele naționale de aviație ale Turciei, infrastructura de producție și capacitățile de înaltă tehnologie.

Într-o declarație emisă de Președinția Industriilor de Apărare, Haluk Görgün a declarat: „Am avut plăcerea să o găzduim pe viceprim-ministrul și ministrul Apărării Naționale al României, dl Miruta, și pe stimata sa delegație la instalațiile noastre TUSAȘ, în cadrul Summitului NATO din 2026 și al Forumului NATO pentru Industria de Apărare.

Am prezentat delegației proiectele noastre naționale de aviație, infrastructura de producție și capacitățile de înaltă tehnologie.”

Imaginile prezentate de presa turcă arată cum, în cadrul vizitei, Radu Miruță a ajuns și la bordul unei aeronave și a participat și la un forum.

Cooperare între doi aliați NATO

Görgün a declarat că nava „Contraamiral August Roman”, corveta ușoară livrată recent Marinei Române, demonstrează nivelul de cooperare în industria de apărare dintre cei doi aliați NATO.

România a cumpărat navă de patrulare din clasa HISAR din Turcia în decembrie 2025, cu suma de 223 de milioane de euro. Aceasta a intrat oficial în serviciul Forțelor Navale Române în iunie 2026.

„Corveta Contraamiral Augus Roman, pe care am livrat-o recent Marinei Române, este un exemplu concret al nivelului de cooperare în industria de apărare dintre Turcia și România, doi aliați puternici ai NATO”, a declarat Görgün, adăugând următoarele:

„Cred că consolidarea în continuare a acestui parteneriat puternic va aduce contribuții semnificative la capacitățile noastre comune și la securitatea comună a Alianței. Îi mulțumesc ministrului pentru vizită și pentru discuțiile fructuoase pe care le-am avut. Ca Turcia, vom continua să dezvoltăm cooperarea noastră în industria apărării cu țările prietene și aliate, având o abordare strategică.”

TUSAŞ – centrul aerospațial al Turciei

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) — cunoscută la nivel internațional sub numele de Turkish Aerospace Industries (TAI) — este centrul tehnologic al Turciei pentru proiectarea, dezvoltarea, modernizarea și fabricarea sistemelor aerospațiale.

Fondată pe 28 iunie 1973 sub auspiciile Ministerului Industriei și Tehnologiei, compania a fost creată inițial pentru a reduce dependența externă a țării în domeniul apărării.

Compania este structurată în șase centre strategice de afaceri și dezvoltă o gamă largă de platforme aeriene:

Avioane de Luptă și Antrenament : KAAN (TF-X) : Avion de luptă de generația a 5-a, reprezentând cel mai ambițios proiect tehnologic al Turciei. HÜRJET : Primul avion de antrenament avansat și atac ușor propulsat prin reacție din Turcia. HÜRKUŞ : Avion de antrenament de bază și atac la sol, cu turbopropulsor.

Elicoptere : T129 ATAK : Elicopter de atac și recunoaștere tactică dezvoltat în parteneriat internațional. T625 GÖKBEY : Elicopter utilitar bimotor din clasa ușoară/medie. T925 : Elicopter utilitar de clasă grea aflat în dezvoltare.

Vehicule Aeriene Fără Pilot (UAV) : ANKA și AKSUNGUR : Drone de supraveghere și atac la altitudine medie și autonomie mare (MALE). ANKA III : UAV de atac cu design de tip „aripă zburătoare” și tehnologie stealth.

Sisteme Spațiale : Dezvoltarea și integrarea sateliților de observare și telecomunicații din seria GÖKTÜRK .

