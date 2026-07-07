Agenți ruși, arestați lângă România. Unde urmau să detoneze bombele

Forțele speciale au reținut doi bărbați la granița dintre Serbia și Ungaria, în proximitatea României, la cererea Germaniei, la începutul lunii iunie.

Agențiile de informații germane cred că aceștia lucrau pentru serviciile secrete rusești și plănuiau să bombardeze o instalație militară din țară, relatează Bild , citând surse.

Naționalitatea persoanelor arestate nu este încă dezvăluită.

Detonare de bombe la fabricile de armament ale Germaniei

Conform publicației, aceștia urmau să detoneze bombe la mai multe unități care produc arme pentru Ucraina.

Serviciile secrete germane cred că cele două persoane nu erau ofițeri de informații. Rusia i-ar fi recrutat pentru a efectua atacurile în schimbul unei „recompense relativ mici”, potrivit serviciilor secrete germane.

Ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, a menționat indirect reținerea unor agenți ruși în timp ce își citea raportul privind activitatea agențiilor de securitate pentru 2025.

Dobrindt a relatat despre dejucarea unui atac terorist din acest an, care a vizat o instalație germană.

Mai multe persoane suspectate de agențiile de informații germane că au transmis informații Rusiei sunt în prezent anchetate în Germania. Printre acestea se numără cetățeni din Ucraina și Kazahstan .

Arestări în Germania

Recent, în Germania au fost arestați în mod repetat suspecți de spionaj, care se presupune că lucrează în numele serviciului de informații rus. Procurorul general federal Jens Rommel a declarat că anchetele efectuate de Parchetul Federal au dezvăluit din ce în ce mai multe dovezi că Rusia se bazează în principal pe agenți ieftini și neinstruiți.

„Mai mult, scopul nu este doar de a colecta informații pe teritoriul german”, a explicat Rommel. „Mai degrabă, aceste acțiuni vor servi probabil în primul rând ca pregătire pentru alte măsuri de informații – și anume sabotaj sau chiar atacuri asupra unor persoane vizate.” Obiectivul pare adesea a fi subminarea sprijinului german pentru Ucraina.