Parchetul Federal din Germania a anunțat astăzi arestarea cetățeanului român Nichita P. pentru „tentativă de formare a unei organizații teroriste de extremă dreapta străină”.

Nichita P. a fost arestat în districtul Enzkreis (Baden-Württemberg) de forțele de poliție din Renania-Palatinat și Baden-Württemberg.

Românul este suspectat de tentativă de înființare a unei organizații teroriste străine în calitate de lider (Secțiunea 129a Paragraful 1 Nr. 1, Paragraful 2 Nr. 2, Paragraful 4, Secțiunea 129b Paragraful 1 Propoziția 1, Paragraful 2, Secțiunile 22, 23 din Codul Penal German).

De asemenea, este acuzat de pregătirea unui act grav de violență care pune în pericol statul (Secțiunea 89a Paragraful 1, Paragraful 2 Nr. 1 din Codul Penal German).

În perioada presupusă a infracțiunii, acuzatul ar fi fost minor (Secțiunile 1, 105 din Legea privind instanțele pentru minori din Germania).

Mandatul de arestare îl acuză, în esență, de următoarele:

De la începutul anului 2023, N ichita P. a încercat să înființeze un grup extremist de extremă dreapta menit să declanșeze un „război al terorii” în România, contribuind la prăbușirea statului român și la instaurarea unui nou stat modelat după modelul național-socialismului .

Pentru a recruta membri pentru grup, românul a operat două canale din Germania prin intermediul unui serviciu de mesagerie . Aceste canale erau destinate în special tinerilor români.

. Prin intermediul acestor canale, acuzatul au incitat abonații și membrii să comită diverse infracțiuni, inclusiv graffiti-uri cu simboluri de extremă dreapta, incitarea tinerelor fete la autovătămare, atacuri incendiare asupra clădirilor folosite de migranți sau membri ai comunității LGBTQ și chiar uciderea de „subumani”.

În plus, Nichita P. a publicat instrucțiuni despre canale pentru fabricarea otrăvurilor și explozibililor, precum și pentru construirea cocktailurilor Molotov și a mașinilor-capcană.

Românul acuzat va fi adus astăzi în fața judecătorului de instrucție al Curții Federale de Justiție, anunță procurorii. Judecătorul va emite mandatul de arestare și va decide asupra executării arestării preventive.