Un grup de francezi a tulburat ordinea publică la piscină din Germania. Piscina a fost evacuată și închisă

Un grup de 50 până la 60 de bărbați, identificați de autoritățile germane ca fiind francezi, ar fi comis duminică mai multe acte de tulburare a ordinii publice în Kehl, potrivit Le Figaro.

În Kehl, peste granița cu Strasbourgul, piscina Freibad Auenheim a fost arhiplină de sâmbătă. S-a ajuns la capacitatea maximă până la ora 14:00, ora locală.

A doua zi, un incident a perturbat calmul aparent. Într-un comunicat emis duminică seară, poliția din Offenburg a indicat că o „intervenție a poliției care a implicat mai multe patrule” a avut loc la piscina din Auenheim. Intervenția a avut loc cu puțin înainte de ora 17:00.

Un grup de francezi a tulburat ordinea publică

Cauza a fost un grup de „50 până la 60 de bărbați”, pe care autoritățile germane i-au identificat ca fiind francezi. Se presupune că aceștia vor fi făcut vinovați de mai multe acte de tulburare a ordinii publice, potrivit sursei citate.

Acești indivizi „ar fi încercat să intre în mod repetat în zona piscinei escaladând gardul exterior și accesând piscina exterioară fără a plăti taxa de intrare”. Inițial, personalul de securitate de la fața locului a intervenit. Acest lucru a dus la mai multe altercații verbale, înainte ca patrulele de poliție din Kehl și Achern, „precum și poliția federală”, să sosească drept întăriri.

Piscina a fost evacuată și închisă

În cele din urmă, a fost luată decizia de a evacua și de a închide piscina. Grupul de scandalagii, care și-a exprimat nemulțumirea „golind coșurile de gunoi”, a părăsit incinta.

În declarația sa, secția de poliție din Offenburg a furnizat totuși un număr de telefon pentru cei care doresc informații suplimentare despre incident.

Orașul Kehl a raportat între 10 și 15 persoane care fac probleme. Au fost implementate mai multe măsuri pentru a combate acest comportament antisocial. Printre acestea, se numără capacitatea maximă redusă la 1.400 de înotători și personalul de securitate sporit la intrare.

Incidente similare au avut loc în această lună

De asemenea, biletele pot fi rezervate doar online și este obligatorie furnizarea informațiilor personale de contact. În plus, oricine încalcă regulile va fi interzis în unitate până la sfârșitul sezonului. Aceasta urmează mai multor incidente din iunie care au implicat tineri din Alsacia, mai arată sursa.